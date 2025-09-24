影／金防部「太武操演」實彈震撼登場 烈嶼夜空砲火綿延

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部昨日晚間在烈嶼鄉東崗海域據點，舉行太武操演」實彈射擊，出動戰車、甲車與各式火砲，展開夜間「灘岸火殲」演練，模擬敵軍登陸作戰情境，展現國軍堅實戰力。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部昨日晚間在烈嶼鄉東崗海域據點，舉行今年第3季「太武操演」實彈射擊，出動戰車、甲車與各式火砲，展開夜間「灘岸火殲」演練，模擬敵軍登陸作戰情境，以密集火網阻絕來犯之敵，展現國軍堅實戰力，烈嶼地區不少民眾都在附近拍照錄影，直說超震撼。

此次操演時間自晚間9時至9時30分止，烈嶼守備大隊運用M41D戰車變換陣地射擊，CM21甲車則搭載步兵迅速抵達陣地，下車遂行戰鬥射擊；防空連也同步演練對低空目標的攔截火力，全程火光交織、震撼夜空，氣氛緊張逼真。

金防部指出，本次實彈射擊運用建制武器等各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。防空連針對低空目標威脅接戰，提升空域安全；烈嶼守備大隊運用M41D戰車變換陣地射擊，CM21甲車載運步兵，下車遂行戰鬥射擊，藉連續火力打擊，阻殲搶灘登陸之敵。

這場演習也引起烈嶼居民的關注，不少人都在附近觀望或是從住家樓上拍照錄影，洪先生表示，「第一次這麼近距離看到實彈射擊，感受到國軍備戰的決心，也更放心住在前線。」

金防部強調，面對嚴峻的敵情威脅，防區官兵秉持「有準備、更安全 」的信念，戮力戰備訓練，建立可恃戰力，並以此激發官兵的榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰之信心。此外，本次操演也邀請地方首長與仕紳，見證國軍精實戰力，藉此強化民眾心防韌性，冀能發揮全民總力，共同捍衛國家安全，確保百姓安全福祉。

陸軍金門防衛指揮部昨日晚間在烈嶼鄉東崗海域據點，舉行今年第3季「太武操演」實彈射擊，出動戰車、甲車與各式火砲，展開夜間「灘岸火殲」演練，模擬敵軍登陸作戰情境，以密集火網阻絕來犯之敵，展現國軍堅實戰力。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部昨日晚間在烈嶼鄉東崗海域據點，舉行今年第3季「太武操演」實彈射擊，夜間「灘岸火殲」演練，密集火網在夜空下，相當精彩。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部昨晚的「太武操演」實彈射擊，夜間「灘岸火殲」演練，相當醒目耀眼，吸引不少民眾到場拍照錄影。記者蔡家蓁／攝影
