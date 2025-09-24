軍武迷注意 黑鷹直升機國慶操演試航 明清晨飛越總統府
今年雙十國慶將至，國慶籌備委員會表示，各表演團體正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於25日清晨從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，預定10月2日「半兵力」訓練，空中兵力操演將揭開序幕。
慶籌會說明，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機等，除9月25日的航線空勘外，預定10月2日「半兵力」訓練、10月8日「全兵力」訓練。
慶籌會提醒，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，可一起抬頭揮手為國軍們喝采；如遇天候影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網（https://rocbirthday.tw/）公告。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言