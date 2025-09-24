軍武迷注意 黑鷹直升機國慶操演試航 明清晨飛越總統府

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於25日清晨從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航。圖／國慶籌備委員會提供
今年雙十國慶將至，國慶籌備委員會表示，各表演團體正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於25日清晨從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，預定10月2日「半兵力」訓練，空中兵力操演將揭開序幕。

慶籌會說明，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機等，除9月25日的航線空勘外，預定10月2日「半兵力」訓練、10月8日「全兵力」訓練。

慶籌會提醒，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，可一起抬頭揮手為國軍們喝采；如遇天候影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網（https://rocbirthday.tw/）公告。

今年國慶大會，國軍預計出動CH-47SD契努克運輸直升機等，預計10月8日「全兵力」訓練。圖／國慶籌備委員會提供
今年國慶大會也有空軍AJT型勇鷹高級教練機。圖／國慶籌備委員會提供
