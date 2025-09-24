協助花蓮救災 軍方AAV7兩棲登陸車、400官兵待命
颱風「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，陸軍第二作戰區今天派遣448員官兵，同時完成整備2輛AAV7兩棲登陸車、3.5噸載重車29輛、工程機具5類6部等裝備整備，待命協助地方政府執行災後復原任務，幫助受災民眾早日恢復家園及正常生活。
第二作戰區表示，將持續依地方政府需求，彈性調整兵力與裝備投入，並與各救災單位保持緊密聯繫，確保復原工作有效推展。
軍方強調，強調，國軍秉持同理心，發揮「苦民所苦」的愛民助民精神，全力以赴完成救災任務，展現國軍守護家園的堅定決心。
