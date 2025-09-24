首批M1A2T戰車完成訓練 規劃10月底舉辦成軍典禮

快訊

中央社／ 台北24日電
被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車。中央社
台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛去年底抵台後實施換裝訓練，並在7月執行120公厘戰車砲射擊、全數命中標靶。知情人士今天指出，由於已完成成軍前訓練，規劃10月底於584旅舉行成軍典禮。

陸軍目前有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車，並執行射砲控等系統升級使其具備「獵殲模式」（Hunter-Killer）外，陸軍也編列新台幣405億2415萬元，於民國108年至116年持續預算，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，駐防六軍團，衛戍北部地區。

第1批38輛、第2批42輛M1A2T戰車，已分別在去年12月、今年7月抵達台北港，第3批28輛預計明年初抵台。

M1A2T的赴美受訓種子教官已分批在去年11月底全數返台，陸軍接裝首批戰車並完成相關點交、驗收作業後，在今年2月初啟動換裝訓練，7月10日於新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，一共出動4輛車、射擊19發，且標靶為仿製中共戰車正面外型，藉獵殲系統全數命中目標，象徵完備戰整備工作。

知情人士指出，首批到港的戰車由於已完成成軍前訓練，規劃10月底在駐防新竹湖口的陸軍584旅舉行成軍典禮；第二批及最後一批，則依循首批的模式陸續執行換裝及成軍前訓練後，才會正式加入戰鬥序列。

M1A2T的獵殲系統為戰力關鍵，相較舊型戰車的車長、射手觀瞄系統被「綁」在一起，需完成一次搜索、瞄準、戰鬥後，才能進行後續目標搜索，獵殲系統可賦予射手目標並進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率；另外，中科院人員也提到，升級後的M60A3亦具備相同功能。

戰車 M1A2T 陸軍

