快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

聽新聞
0:00 / 0:00

軍友社榮譽理事長慰問五指山 感謝官兵守護前輩英靈

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），23日慰問五指山國軍示範公墓管理組官兵。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），23日慰問五指山國軍示範公墓管理組官兵。圖／軍聞社

中秋節是軍人之友社發動各界敬軍勞軍的「旺季」，儘管颱風環流替台北帶來不小風雨，軍友社榮譽榮譽理事長李棟樑今天仍依計畫前往五指山國軍示範公墓，慰問管理組官兵，感謝他們長年守護忠烈英靈與服務遺族眷屬的付出，並致贈慰問金，預祝佳節愉快。

敬軍團一行包括李棟樑、軍友社秘書長簡士偉、國防部副部長鍾樹明、陸軍司令呂坤修、政戰局長陳育琳、常務次長黃佑民、後備指揮官劉協慶等人，先到忠靈殿向忠烈將士靈位上香、鞠躬，隨後轉往已故參謀總長沈一鳴牌位前獻花致意，並祈願他在天之靈庇佑全體國軍官兵堅守崗位、持續精進。隨後，李棟樑一一致贈小禮物給官兵，並且特別聘請外燴廚師上山，與官兵舉行會餐。

李棟樑自民國103年接任軍友社理事長，首創到一般人忌諱的國軍示範公墓慰問官兵，至今已經37次。　

李棟樑 國軍 公墓

延伸閱讀

政戰系統大風吹 樓偉傑晉任中將 海軍同時升兩位少將

教育大愛菁師獎 表揚64人

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

相關新聞

軍友社榮譽理事長慰問五指山 感謝官兵守護前輩英靈

中秋節是軍人之友社發動各界敬軍勞軍的「旺季」，儘管颱風環流替台北帶來不小風雨，軍友社榮譽榮譽理事長李棟樑今天仍依計畫前往...

基層敵情未更新 陸軍：已要求依所頒敵情資料修訂計劃

國軍基層今年春節戰備的影像中被發現，至今仍將共軍軍改前的編裝組織，做為情報研判依據。陸軍司令部表示，此節純屬誤用，已要求...

成功嶺靶場意外 沈伯洋：國軍常見裝備長灰塵 缺乏演練保養

國軍台中成功嶺營區昨下午發生打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，左臉被炸傷。民進黨立院黨團...

成功嶺士兵靶場意外 初步排除槍枝故障

陸軍234機步旅昨天在台中成功嶺靶場發生人員重傷意外，18歲邵姓義務役二等兵所持用的T91步槍因不明原因擊發，導致左臉被...

預算中心：政院未編足國軍志願役加給預算 未依法行政

立法院預算中心提出105年度中央政府總預算整體評估報告，內容指出，105年度國防部主管單位預算案雖再創新高，但卻未依法律...

立院預算中心：軍購等6項特別預算案 造成財政結構不穩

擬提出破兆元額度軍購特別預算案，立法院預算中心提出民國115年度中央政府總預算整體評估報告示警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。