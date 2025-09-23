聽新聞
軍友社榮譽理事長慰問五指山 感謝官兵守護前輩英靈
中秋節是軍人之友社發動各界敬軍勞軍的「旺季」，儘管颱風環流替台北帶來不小風雨，軍友社榮譽榮譽理事長李棟樑今天仍依計畫前往五指山國軍示範公墓，慰問管理組官兵，感謝他們長年守護忠烈英靈與服務遺族眷屬的付出，並致贈慰問金，預祝佳節愉快。
敬軍團一行包括李棟樑、軍友社秘書長簡士偉、國防部副部長鍾樹明、陸軍司令呂坤修、政戰局長陳育琳、常務次長黃佑民、後備指揮官劉協慶等人，先到忠靈殿向忠烈將士靈位上香、鞠躬，隨後轉往已故參謀總長沈一鳴牌位前獻花致意，並祈願他在天之靈庇佑全體國軍官兵堅守崗位、持續精進。隨後，李棟樑一一致贈小禮物給官兵，並且特別聘請外燴廚師上山，與官兵舉行會餐。
李棟樑自民國103年接任軍友社理事長，首創到一般人忌諱的國軍示範公墓慰問官兵，至今已經37次。
