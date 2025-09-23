基層敵情未更新 陸軍：已要求依所頒敵情資料修訂計劃

國軍基層今年春節戰備的影像中被發現，至今仍將共軍軍改前的編裝組織，做為情報研判依據。陸軍司令部表示，此節純屬誤用，已要求所屬各單位確依頒發的敵情資料，作為計畫修訂及戰演訓參考。

軍媒披露陸軍542旅新竹戰鬥隊春節戰備期間在指揮所進行敵情簡報畫面，影像顯示部隊敵情研判仍使用共軍摩托旅/營編制，但共軍軍改多年，現已是合成旅/營編制，基層敵情資料與現況不合，被外界指正。

官員表示，敵情業務聯兵旅級由作情官負責，營級則分作戰官、情報官。營以下聯參專業由兵科學校教育。營級幕僚資淺，有時都尚未接受正規班教育。

官員表示，國防大學陸軍學院和國防部敵情研判資訊沒問題，指揮所表報出問題顯然是營級幕僚沿用舊資料、主官未及時督導所致。國軍敵情研判沒有問題。

陸軍司令部則說，針對裝甲542旅日前執行兵棋推演，誤用舊有解放軍編裝判斷表，已要求所屬各單位確依頒發的敵情資料，作為計畫修訂及戰演訓參考，持恆強化敵情教育及戰備整備作為。

