邵姓士兵靶場意外 初步排除槍枝故障
陸軍234機步旅昨天在台中成功嶺靶場發生人員重傷意外，18歲邵姓義務役二等兵所持用的T91步槍因不明原因擊發，導致左臉被炸重傷，腦部有金屬碎片，緊急送醫搶救。在烏日林新醫院與國軍台中總醫院派出神經外科、整型外科醫師支援下，邵員已經完成手術，不過仍有腦壓偏高問題，現在繼續於加護病房觀察。
消息人士也說，初步調查排除該槍枝故障因素。邵姓士兵過去曾有身心科就診紀錄，其入伍服役時，部隊對此也有所掌握。但包括新兵訓練期間，以及一個多月前分發至234旅至今，幹部與同袍鄰兵均未發現他有異常行為。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言