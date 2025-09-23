快訊

邵姓士兵靶場意外 初步排除槍枝故障

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照

陸軍234機步旅昨天在台中成功嶺靶場發生人員重傷意外，18歲邵姓義務役二等兵所持用的T91步槍因不明原因擊發，導致左臉被炸重傷，腦部有金屬碎片，緊急送醫搶救。在烏日林新醫院與國軍台中總醫院派出神經外科、整型外科醫師支援下，邵員已經完成手術，不過仍有腦壓偏高問題，現在繼續於加護病房觀察。

消息人士也說，初步調查排除該槍枝故障因素。邵姓士兵過去曾有身心科就診紀錄，其入伍服役時，部隊對此也有所掌握。但包括新兵訓練期間，以及一個多月前分發至234旅至今，幹部與同袍鄰兵均未發現他有異常行為。

