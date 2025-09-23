11架次共機越中線擾北部西南空域 國軍監控

LifeLen是穿戴式科技，美軍預計2025年底供部隊使用。透過這種數據視覺化穿戴科技工具，指揮中心可即時監控戰士健康。例如，戰士暴露在相關毒劑時，呼吸、流汗及疲勞加劇等症狀恐易被忽視，穿戴式感測器能掌握這些變化，了解化生放核影響，協助擬定醫療與防護措施，確保戰士性命與維持殺傷力。

2025-09-23 07:30