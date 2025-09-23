預算中心：政院未編足國軍志願役加給預算 未依法行政
立法院預算中心提出105年度中央政府總預算整體評估報告，內容指出，105年度國防部主管單位預算案雖再創新高，但卻未依法律規定編足志願役加給，不符合依法行政原則；另國防部占該年度中央政府總預算案歲出比率18.5%，為近年新高，且未來年度仍恐持續增長，行政院應注意對其他政事經費需求的排擠。
預算中心表示，國防部於105年4年期國防總檢討第4章「推動國防改革優先要務」中表示，將遵總統宣示，優先編列特別預算，讓國防預算達GDP3%以上目標。而2026年度國防部主管預算案總額約為8060億元，占國內生產毛額(GDP)的比率為2.82%，若參酌北大西洋公約組織(以下簡稱北約)模式加計國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵退休給付及海洋委員會海巡署預算，該年度預計國防經費總額將達9495億元，占GDP比率已增為3.32%。
預算中心表示，軍人待遇條例第5條有關志願役加給為3萬元的規定，業經總統公布並明定自2026年1月1日起施行，但2026年度國防部所屬單位預算案卻未依法優先編足所需經費。
預算中心說，按國軍志願役人力編現比不足8成的問題存在已久，為改善國軍招募及留才誘因，除行政院同意自2025年4月起調增志願役勤務加給外，立法院也於2025年6月通過軍人待遇條例修正案，將志願役加給明定為每月3萬元，案經總統於2025年6月27日公布，並將自2026年1月1日施行。但2026年度國防部所屬單位預算案中，國防部就志願役加給僅按行政院核定標準編列270億5479萬2千元，未按軍人待遇條列第5條有關志願役加給每月3萬元的規定，優先足額編列法定義務支出，難謂妥適。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言