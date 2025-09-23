快訊

立院預算中心：軍購等6項特別預算案 造成財政結構不穩

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院預算中心提出2026年度中央政府總預算整體評估報告，內容指出，中央政府歲入歲出加計近12年6項包括中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算等案後，多呈差短，近5年度更波動加劇，2026年度預計差短數將擴大至2735億元，財政結構難謂穩定良善。為雄風2、3型反艦飛彈車。圖／本報資料照
行政院傳擬提出破兆元額度軍購特別預算案，立法院預算中心提出105年度中央政府總預算整體評估報告示警，中央政府歲入歲出加計現有近12年6項包括中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算等案後，已多呈差短，近5年度更波動加劇，105年度預計差短數將擴大至2735億元，財政結構難謂穩定良善。其中各部增列預算最高者為國防部

105年度各部會主管預算增列百億元者，國防部額度最高，計918億元。包括配合軍購案付款期程增列軍事投資經費232億元、、因應敵情威脅增列彈藥與零附件籌補等作業維持費514億元、依行政院核定調增之各項軍職人員加給等增列人員維持費192億元。

立法院預算中心指出，近16年中央政府歲入歲出加計特別預算後多呈差短，近5年度則波動加劇，且105年度預計差短數將擴大至2735億元。

預算中心表示，政府屢以特別預算進行政策支出彈性調整，總預算、決算僅為形式平衡，如今年度即同時執行中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、新式戰機採購特別預算、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算、丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算與因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案等6項特別預算；併計特別預算後，近16年度中有12個年度呈現差短現象，2022至2026近5年度，歲計餘絀則波動加劇，且2026年度預計差短將擴大至2735億元，難謂穩定良善。

中央政府 國防部 行政院

