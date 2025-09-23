雷虎獲美軍認證 專家：台灣躍升區域防務科技樞紐

雷虎成台灣首家通過美軍嚴格審核的無人機廠商，與美國大廠齊名。專家今天指出，這代表台灣正成為盟軍國防技術網絡的一環，不只強化對北京嚇阻，也將台灣定位為次世代無人系統的區域創新樞紐。

無人機業者雷虎科技自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列獲得美國國防部國防創新單元的Blue UAS認證，代表Overkill FPV符合美國現行法律與政策，且已被五角大廈驗證具備網路安全性，可供國防部採購與操作。

前美國國防部官員、「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）學者卜大年（Dan Blumenthal）今天對此簡短表示，這對美國無人機以及台灣強大的本土無人機產業來說都是正面發展。

他對中央社指出，台灣擁有製造能力、工業實力及創新精神，能打造世界級「非紅」（red free）無人機產業。智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員張崑陽也說，由於這些無人機完全在台設計製造，有助降低對中國零件的依賴，而這正是美國及北大西洋公約組織（NATO）的重點。

約40家無人機廠進入Blue UAS名單，包括美國大廠空境公司（Aero Vironment）及與台灣互動密切的Anduril Industries。法國無人飛機公司Parrot、挪威廠Teledyne FLIR及瑞士Wingtra也榜上有名。

張崑陽以里程碑形容雷虎「上榜」，指這代表台灣國防工業現在可以生產符合美國國防部最嚴格的網路安全、供應鏈及作戰標準的無人機系統。

他指出，Overkill FPV無人機具有與台灣不對稱防禦戰略高度相關的先進功能，包括30分鐘續航時間、時速最高可達120公里以上、3公斤有效載荷能力和5至10公里作戰半徑，結合抗干擾GPS及用於抗電子戰作戰的光纖筒導引等。

張崑陽表示，這些特性使Overkill FPV特別適合用於精準打擊、防衛離島，以及透過蜂群戰術（swarmsaturation tactics）癱瘓解放軍高價值資產，例如登陸艇或雷達系統。

蜂群戰術是指透過部署大量快速移動且價格低廉的無人系統，從多個方向同時發動攻擊，從而壓制目標，使敵方無法有效應對。

對台灣而言，他說，這不僅加速軍方計畫部署數萬架FPV無人機，也為本土公司樹立黃金標準，促進自給自足的國防生態體系。

「從戰略上講，雷虎獲Blue UAS認證表明台灣正成為盟軍國防技術網絡的一環，不只強化對北京的嚇阻，也將台灣定位為安全、次世代無人系統的區域創新樞紐。」

美台商業協會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）則以商機面向切入，表示美國政府對Overkill FPV無人機的信任聲明，有望為雷虎打開美國及其他盟國的市場。雷虎能夠證明產品符合嚴格的美國政府監管標準，就可能在競爭激烈的全球市場中取得優勢。

馬珞丹說，雷虎獲美認證，也向其他台灣公司證明台灣無人機製造商同樣能達到美方標準，「我希望更多台灣公司能夠從中學習」。雖然榜上有名本身並不代表能獲得新商機，但抓住機遇，可能會對台灣本土無人機產業產生重大且正面的影響。

此外，她表示，對於有意與台灣無人機廠商合作的美國公司來說，即使只有一家台灣公司進入國防部名單，也能提供額外的保證，顯示台灣企業能成為值得信賴且具價值的合作夥伴。

