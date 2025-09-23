快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

雷虎獲美軍認證 專家：台灣躍升區域防務科技樞紐

中央社／ 華盛頓22日專電

雷虎成台灣首家通過美軍嚴格審核的無人機廠商，與美國大廠齊名。專家今天指出，這代表台灣正成為盟軍國防技術網絡的一環，不只強化對北京嚇阻，也將台灣定位為次世代無人系統的區域創新樞紐。

無人機業者雷虎科技自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列獲得美國國防部國防創新單元的Blue UAS認證，代表Overkill FPV符合美國現行法律與政策，且已被五角大廈驗證具備網路安全性，可供國防部採購與操作。

美國國防部官員、「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）學者卜大年（Dan Blumenthal）今天對此簡短表示，這對美國無人機以及台灣強大的本土無人機產業來說都是正面發展。

他對中央社指出，台灣擁有製造能力、工業實力及創新精神，能打造世界級「非紅」（red free）無人機產業。智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員張崑陽也說，由於這些無人機完全在台設計製造，有助降低對中國零件的依賴，而這正是美國及北大西洋公約組織（NATO）的重點。

約40家無人機廠進入Blue UAS名單，包括美國大廠空境公司（Aero Vironment）及與台灣互動密切的Anduril Industries。法國無人飛機公司Parrot、挪威廠Teledyne FLIR及瑞士Wingtra也榜上有名。

張崑陽以里程碑形容雷虎「上榜」，指這代表台灣國防工業現在可以生產符合美國國防部最嚴格的網路安全、供應鏈及作戰標準的無人機系統。

他指出，Overkill FPV無人機具有與台灣不對稱防禦戰略高度相關的先進功能，包括30分鐘續航時間、時速最高可達120公里以上、3公斤有效載荷能力和5至10公里作戰半徑，結合抗干擾GPS及用於抗電子戰作戰的光纖筒導引等。

張崑陽表示，這些特性使Overkill FPV特別適合用於精準打擊、防衛離島，以及透過蜂群戰術（swarmsaturation tactics）癱瘓解放軍高價值資產，例如登陸艇或雷達系統。

蜂群戰術是指透過部署大量快速移動且價格低廉的無人系統，從多個方向同時發動攻擊，從而壓制目標，使敵方無法有效應對。

對台灣而言，他說，這不僅加速軍方計畫部署數萬架FPV無人機，也為本土公司樹立黃金標準，促進自給自足的國防生態體系。

「從戰略上講，雷虎獲Blue UAS認證表明台灣正成為盟軍國防技術網絡的一環，不只強化對北京的嚇阻，也將台灣定位為安全、次世代無人系統的區域創新樞紐。」

美台商業協會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）則以商機面向切入，表示美國政府對Overkill FPV無人機的信任聲明，有望為雷虎打開美國及其他盟國的市場。雷虎能夠證明產品符合嚴格的美國政府監管標準，就可能在競爭激烈的全球市場中取得優勢。

馬珞丹說，雷虎獲美認證，也向其他台灣公司證明台灣無人機製造商同樣能達到美方標準，「我希望更多台灣公司能夠從中學習」。雖然榜上有名本身並不代表能獲得新商機，但抓住機遇，可能會對台灣本土無人機產業產生重大且正面的影響。

此外，她表示，對於有意與台灣無人機廠商合作的美國公司來說，即使只有一家台灣公司進入國防部名單，也能提供額外的保證，顯示台灣企業能成為值得信賴且具價值的合作夥伴。

美國國防 國防部 北京

延伸閱讀

TikTok協議最快本周簽署 白宮：由美國投資方持有

融程電2025年營收拚新高

中光電、漢翔 押逾150天

融程電今年軍工業務比重將突破兩成 第3季營收有望創新高

相關新聞

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

LifeLen是穿戴式科技，美軍預計2025年底供部隊使用。透過這種數據視覺化穿戴科技工具，指揮中心可即時監控戰士健康。例如，戰士暴露在相關毒劑時，呼吸、流汗及疲勞加劇等症狀恐易被忽視，穿戴式感測器能掌握這些變化，了解化生放核影響，協助擬定醫療與防護措施，確保戰士性命與維持殺傷力。

國軍新科將官晉任 中將2位少將6位、另有1人明年升

國軍下一波將級軍官人事調動已經總統核定，將於10月1日生效，共誕生2位新中將、6位新少將。

接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要

副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團時表示，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台...

美國暫緩對台軍售 學者：川習會後有望恢復

針對美方近日暫緩對台軍售，還有國防部已編好《不對稱作戰及作戰韌性特別條例》，但可能11月才知道買什麼，學者廖天威受訪時指出，目前看來美國政府內部仍有不同調，但在APEC川普與習近平見面後，狀況會比較明朗；學者陳世民受訪時則認為，5億美元軍購象徵意義較大，美方在川習會後，應該還是會對台軍售。

影／軍方悍馬車瞬間成火球 演訓途中不明起火調查中

彰化縣田中鎮中南路19日晚間發生一輛軍用悍馬車起火事故，今天相關火災影音曝光，彰化消防局表示，當晚火燒車事故在半小時內就...

網傳疑美文指我扛美軍在台費用、公帑住高檔飯店 官員：錯誤外行說法

美方智庫曾宣稱美軍目前駐台協訓高達500人。近日網傳「美軍在台灣」除指出美軍在台簽約投宿飯店位置外，還指稱美軍住宿使用我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。