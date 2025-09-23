國軍新科將官晉任 中將2位少將6位 另有1人明年升
國軍下一波將級軍官人事調動已經總統核定，將於10月1日生效，共誕生2位新中將、6位新少將。
兩位新任中將都屬政戰系統：海軍政戰主任劉慶斌退伍，遺缺由艦隊指揮部政戰主任林傳盛少將接任，晉升中將；國防部政戰局長陳育琳中將退伍，由陸軍政戰主任史順文中將接掌政戰局，司令部遺缺由副主任樓偉傑少將接任，晉升中將。
海軍共有四位將級政戰軍官職缺，政戰主任劉慶斌中將與副主任馮國維少將的退伍時間只差一個月，因此底下的幹部連跳兩級：除了林傳盛接任軍種政戰主任，陸戰隊政戰主任洪聖輝少將也調為司令部副主任。艦指部、陸指部的政戰主任，分別由司令部公共事務組長李明倫上校、文宣心戰組長江毓鉉上校接任，兩人同步晉升少將。
其他少將方面，陸軍司令部人軍處人管組長蔡傳聖上校，調任工兵訓練中心指揮官，晉升少將。海軍256戰隊參謀長林志豪上校，接任海洋監偵指揮部指揮官，晉升少將。
空軍司令部計畫處副處長柴仕杰上校，接任戰管連隊長，晉升少將。原聯隊長王家駿少將，接任防空飛彈指揮部副指揮官。
目前代理國防部軍事發言人的政戰局新聞處副處長喬福駿，升任處長，晉升少將。
國防醫學大學副校長彭忠衎上校，接任國軍花蓮總醫院長。由於停年未滿等問題，因此於明年元旦晉任少將。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言