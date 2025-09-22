陸軍政戰主任史順文接任政戰局長 10/1生效

軍方今天表示，陸軍政戰主任史順文中將，將接任政治作戰局長，遺缺由副主任樓偉傑升任，並晉任中將；另外，海軍公共事務組長李明倫、文宣組長江毓鉉晉任少將。人令已在傍晚發布，全案10月1日生效。

國軍政戰體系本月底將有大幅度異動，軍方人士表示，國防部政治作戰局長陳育琳中將原本明年2月屆齡退伍，因家庭因素提前在本月底退伍，因此牽連政戰中將及多名少將的異動。

軍方指出，陸軍司令部政戰主任史順文中將升任政戰局長，遺缺由陸軍副主任樓偉傑少將升任、並晉任中將：另外，國防部軍事新聞處長、發言人孫立方4月晉任中將，並升任國防部政務辦公室主任，新聞處長一職由副處長喬福駿上校暫代迄今，也將升任處長並晉任少將。

海軍政戰體系部分，由於海軍司令部政戰主任劉慶斌中將本月底退伍，遺缺由海軍艦隊指揮部政戰主任林傳盛少將升任，並晉任中將。

另外，艦指部政戰主任一職，則由海軍司令部公共事務組長李明倫上校升任，並晉任少將；陸戰隊指揮部政戰主任，由海軍司令部文宣心戰組長江毓鉉上校升任，並晉任少將。

軍方人士證實，相關異動均已在今天傍晚發布人令，全案10月1日生效。

史順文畢業政戰學院79年班，曾任陸軍司令部新聞組長、金防部主任、國防部發言人、六軍團主任，為79年班內首名晉任中將的將領，是繼前任發言人羅紹和少將後，第2名從政戰局新聞處基層新聞官當起的前軍事發言人，同時他擔任陸軍司令部新聞組長任內，更是當年國軍推動微電影重要推手之一。

