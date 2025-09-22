接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要
副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團時表示，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持。
加拿大國安事務訪問團成員包括加拿大國防部前參謀總長羅森（Tom Lawson）、艾韋恩（Wayne Eyre）等。
蕭美琴致詞時表示，近年來台灣與加拿大的關係日益深厚，雙方不僅在貿易、經濟、科技及面對灰色地帶侵擾等挑戰均有合作，也在文化、原住民等軟性議題進行交流，很高興與加拿大持續深化及拓展夥伴關係。
蕭美琴指出，安全與防衛是近年來兩國共同關注的新興議題，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持，展現維護國際原則的立場，為促進區域穩定做出貢獻。
蕭美琴也感謝加拿大與台灣共同簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，分享相關技術與經驗，協助提升台灣海域監測量能。並提到，在「2025台北國際航太暨國防工業展」中，也有來自加拿大的廠商展示反無人機防禦等多項軍民兩用的技術；以及台灣與加拿大在相關科技領域亦有所合作，顯示雙方未來在各產業的合作潛力。
蕭美琴提到，台灣的防衛環境有別於加拿大，但相信雙方在維護區域和平穩定，以及無人系統、太空科技等國防新興科技領域，具有共同的戰略利益。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言