快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團。圖/總統府提供
副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團。圖/總統府提供

副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團時表示，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持。

加拿大國安事務訪問團成員包括加拿大國防部前參謀總長羅森（Tom Lawson）、艾韋恩（Wayne Eyre）等。

蕭美琴致詞時表示，近年來台灣與加拿大的關係日益深厚，雙方不僅在貿易、經濟、科技及面對灰色地帶侵擾等挑戰均有合作，也在文化、原住民等軟性議題進行交流，很高興與加拿大持續深化及拓展夥伴關係。

蕭美琴指出，安全與防衛是近年來兩國共同關注的新興議題，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持，展現維護國際原則的立場，為促進區域穩定做出貢獻。

蕭美琴也感謝加拿大與台灣共同簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，分享相關技術與經驗，協助提升台灣海域監測量能。並提到，在「2025台北國際航太暨國防工業展」中，也有來自加拿大的廠商展示反無人機防禦等多項軍民兩用的技術；以及台灣與加拿大在相關科技領域亦有所合作，顯示雙方未來在各產業的合作潛力。

蕭美琴提到，台灣的防衛環境有別於加拿大，但相信雙方在維護區域和平穩定，以及無人系統、太空科技等國防新興科技領域，具有共同的戰略利益。

加拿大 蕭美琴 台海

延伸閱讀

中職／聯盟搬入270坪新家舉辦喬遷儀式 預計11月設置展售空間

9歲寫「記帳APP」爆紅！新北神童架網站、直播教AI 蕭美琴嗨：下世代的正能量

肯定產業努力 蕭美琴：台灣股市屢創新高、8月出口首超韓國

蕭美琴：蔣宋美齡一生致力守護中華民國 推動台美關係

相關新聞

接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要

副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團時表示，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台...

美國暫緩對台軍售 學者：川習會後有望恢復

針對美方近日暫緩對台軍售，還有國防部已編好《不對稱作戰及作戰韌性特別條例》，但可能11月才知道買什麼，學者廖天威受訪時指出，目前看來美國政府內部仍有不同調，但在APEC川普與習近平見面後，狀況會比較明朗；學者陳世民受訪時則認為，5億美元軍購象徵意義較大，美方在川習會後，應該還是會對台軍售。

影／軍方悍馬車瞬間成火球 演訓途中不明起火調查中

彰化縣田中鎮中南路19日晚間發生一輛軍用悍馬車起火事故，今天相關火災影音曝光，彰化消防局表示，當晚火燒車事故在半小時內就...

華航機隊／靠中南半島戰爭撐過草創期 卻付出沉重代價

1967年3月底，華航引進波音727客機，華航總經理周一塵呈給國防部長蔣經國的報告指出，連同這架全新噴射機，公司共有28架飛機。報告附表顯示，華航自身航線僅使用5架飛機，其他都是替人打工。 1960年代的台灣，空運市場還很小，幾乎被美國中情局外圍機構民航空運公司（CAT）壟斷。華航能撐過草創期，關鍵是投入中南半島戰爭，戰地業務替華航攢下第一桶金，卻也付出沉重代價。

網傳疑美文指我扛美軍在台費用、公帑住高檔飯店 官員：錯誤外行說法

美方智庫曾宣稱美軍目前駐台協訓高達500人。近日網傳「美軍在台灣」除指出美軍在台簽約投宿飯店位置外，還指稱美軍住宿使用我...

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲！「暫」堅持按規畫執行

賴政府傳將提出新台幣破兆元規模的軍購特別預算案，並將重新對美增購新型愛國者飛彈，惟原「愛二性能提升及採購愛三」案進度落後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。