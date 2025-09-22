接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要

副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團時表示，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持。

加拿大國安事務訪問團成員包括加拿大國防部前參謀總長羅森（Tom Lawson）、艾韋恩（Wayne Eyre）等。

蕭美琴致詞時表示，近年來台灣與加拿大的關係日益深厚，雙方不僅在貿易、經濟、科技及面對灰色地帶侵擾等挑戰均有合作，也在文化、原住民等軟性議題進行交流，很高興與加拿大持續深化及拓展夥伴關係。

蕭美琴指出，安全與防衛是近年來兩國共同關注的新興議題，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持，展現維護國際原則的立場，為促進區域穩定做出貢獻。

蕭美琴也感謝加拿大與台灣共同簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，分享相關技術與經驗，協助提升台灣海域監測量能。並提到，在「2025台北國際航太暨國防工業展」中，也有來自加拿大的廠商展示反無人機防禦等多項軍民兩用的技術；以及台灣與加拿大在相關科技領域亦有所合作，顯示雙方未來在各產業的合作潛力。

蕭美琴提到，台灣的防衛環境有別於加拿大，但相信雙方在維護區域和平穩定，以及無人系統、太空科技等國防新興科技領域，具有共同的戰略利益。

