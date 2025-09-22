快訊

美國暫緩對台軍售 學者：川習會後有望恢復

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對美國暫緩對我軍購，還有特別條例已先制定，學者認為要等川習會後才會較明朗。（中央社示意圖）
針對美方近日暫緩對台軍售，還有國防部已編好《不對稱作戰及作戰韌性特別條例》，但可能11月才知道買什麼，學者廖天威受訪時指出，目前看來美國政府內部仍有不同調，但在APEC川普與習近平見面後，狀況會比較明朗；學者陳世民受訪時則認為，5億美元軍購象徵意義較大，美方在川習會後，應該還是會對台軍售。

國防部近日向行政院提出總金額逾兆元的《不對稱作戰及作戰韌性特別條例》草案，不過近日外媒報導指出，美國總統川普為了接下來與中國國家主席習近平見面與通話，暫緩對台4億美元軍購。因此此預算極可能要到11月或12月才有機會送進立法院審議，屆時才會知道台灣的採購清單。

美國政府內不同調

對此，中華亞太安全治理學會理事廖天威受訪時表示，中國也有邀請川普赴中訪問，對於對台軍購，美方目前的態度不像拜登時期強調的「護欄外交」，比較像是一種「危機處理」。他認為川普政府希望節制對台軍購議題發展，但從AIT與國務院承認「台灣地位未定論」的發言來看，美國政府內部也有不同調聲音。

廖天威分析，美國的軍售要國會通過，因此未來要看行政部門與國會的互動，而川普此舉也有學者分析是戰術退讓，但這也需要時間觀察。他認為，川普與習近平在APEC會面後，會是很好的觀察時機。

不會停售防衛性武器

台大政治系副教授陳世民受訪時則說，5億美元的金額並不大，川普此時「暫緩」而非「取消」，代表未來美國還是會對台軍售，只是可能目前有不同考量。他也指出，國防部的《韌性特別條例》中的軍購清單，大多還是屬於防衛性質的武器，不會像海馬士一樣會打到中國領土。

陳世民指出，雖然愛國者飛彈與NASAMS防空系統等武器因為俄烏戰爭導致產能延宕，但美方還是會對我軍售。針對台美交流部分，陳世民強調，雖然國防部長顧立雄不被同意過境華府，後來還是有以私下形式拜會美國很多地方，且國安會諮詢委員徐斯儉也曾赴阿拉斯加與美方交流，可見台美交流仍相當密集。

國防不宜過度操作

「不要把國內議題過度國際化！」廖天威也說，在兩次大罷免後，很多人對於華府的行為會有很多想像與揣測，但我國歷次國防改革，包括軍購、精兵政策等，大多是受到國際政局影響，若操作國際議題過頭，容易會有不好的影響，這也是對行政部門的警惕。

對台 美國 國防部

