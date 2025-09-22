國軍偵獲3架次共機4艘共艦 海空軍監控

針對美方近日暫緩對台軍售，還有國防部已編好《不對稱作戰及作戰韌性特別條例》，但可能11月才知道買什麼，學者廖天威受訪時指出，目前看來美國政府內部仍有不同調，但在APEC川普與習近平見面後，狀況會比較明朗；學者陳世民受訪時則認為，5億美元軍購象徵意義較大，美方在川習會後，應該還是會對台軍售。

2025-09-22 12:04