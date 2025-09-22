國軍偵獲3架次共機4艘共艦 海空軍監控

快訊

中央社／ 台北22日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲3架次共機、4艘共艦，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機3架次、4艘共艦，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

