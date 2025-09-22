影／軍方悍馬車瞬間成火球 演訓途中不明起火調查中

彰化縣田中鎮中南路19日晚間發生一輛軍用悍馬車起火事故，今天相關火災影音曝光，彰化消防局表示，當晚火燒車事故在半小時內就撲滅，無人員傷亡，軍方證實，當晚悍馬車不明原因起火，軍方也配合消防局做火災鑑定調查中。

這起軍用悍馬車火燒車事故被po在記者爆料網，彰化縣消防局表示，19日晚間9點 58分接獲通報，中南路一段靠近南投交界發生火燒車事故，彰化消防局第二大隊田中分隊派遣消防車、救護車共3輛、消防人員7人前援救火，並佈署2線水線搶救，火勢在晚間10點19分撲滅，不過捍馬車幾乎全毀，燒到剰骨架。

幸好火燒車事故無人員傷亡，軍方十軍團表示，當晚捍馬車是在執行演訓任務，行經中南路時不明原因起火，目前軍方也配合消防局做火災鑑定調查中。 田中鎮中南路19日晚間發生一輛軍用悍馬車起火事故，幸好消防人員即時撲滅，未有人員傷亡。圖／彰化消防局提供 田中鎮中南路19日晚間發生一輛軍用悍馬車起火事故，捍馬車燒到剰骨架。圖／取自記者爆料網 田中鎮中南路19日晚間發生一輛軍用悍馬車起火事故，幸好消防人員即時撲滅，未有人員傷亡。圖／彰化消防局提供

