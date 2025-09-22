「強弓」量產…代表台以合作？中科院澄清

剛落幕的台北航太暨國防工業展，首度曝光「強弓」飛彈，其彈體與雷達酷似以色列「箭矢二型」飛彈；另一項已服役的「劍翔」攻擊型無人機，外型也雷同以色列「哈比」無人機。引發外界揣測。

恰巧，國防部智庫國防安全研究院日前宣稱，台以雙方已在無人機與飛彈系統，建立一定國防合作基礎。中科院澄清，強弓與以色列無關，只是設計「英雄所見略同」。

前立委林郁方指出，台、以有無軍事與情報合作，外界不得而知，但官方智庫居然把極度敏感話題拿出來炫耀，不擔心可能引發的負面效應？從未見過如此毫無智慧之舉，「國防部到底管不管國防院？」

