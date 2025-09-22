愛國者飛彈案 我拒美商提延遲！「暫」堅持按規畫執行

賴政府傳將提出新台幣破兆元規模的軍購特別預算案，並將重新對美增購新型愛國者飛彈，惟原「愛二性能提升及採購愛三」案進度落後，全案執行至今已歷經十八年，飛彈屢因國際情勢延遲交運。據證實，此案承商美國雷神公司近期向國防部戰略規畫司提稱，希望將全案結案時間，由原規畫二○二七年向後展延；國防部與空軍司令部「目前」婉拒，暫堅持必須按規畫期程執行完畢。

空軍「愛二性能提升及採購愛三」防空飛彈採購案，自二○○七年陸軍時代「疾鋒專案」開始，已執行到第十八年。國防部最新版預算案，將此案規畫於二○二七年結案，全程將達廿年。但傳主導此案的美商已提建議，希望展延此案執行期程，遭戰規司婉拒。

我對美採購愛國者飛彈案，業經數度展延，最新一波是全案結餘款用於增購愛國者三型增程型防空飛彈，惟須按原規畫獲得日期延後兩年，至二○二七年交付完畢。全案完成後，空軍可望獲得近七百枚愛三防空飛彈。但現已傳軍購特別預算案中，空軍又將啟動另一波採購一個營、三個連的愛國者三型增程型防空飛彈案，已完成詢價階段。

美方提倡不對稱作戰構想，主張我國軍備採購應採小型、機動、匿蹤、可隱蔽。所指其實都是飛彈。而我國近年採購最大宗的飛彈案，從拖式、標槍反裝甲飛彈到愛國者、NASAMS國家先進地對空飛彈系統、刺針肩式防空飛彈，都是美商雷神公司的產品。

不具名官員坦承確有此事，但暫未應允美商所建議。記者就美商要求愛國者案展延求證國防部戰規司，國防部指示空軍司令部回應。空軍司令部表示，空軍依敵情威脅及作戰任務實需，審慎規畫防空武器籌建，以提升整體防空戰力，而目前「愛二性能提升及採購愛三」各項工作均依發價書計畫節點執行，空軍與美國雷神公司專案會議所討論事項與彈種性能提升無關；空軍將持續密切掌握有關工程進度。

