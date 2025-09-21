網傳疑美文指我扛美軍在台費用、公帑住高檔飯店 官員：錯誤外行說法

美方智庫曾宣稱美軍目前駐台協訓高達500人。近日網傳「美軍在台灣」除指出美軍在台簽約投宿飯店位置外，還指稱美軍住宿使用我國公帑住宿高檔飯店。知情官員澄清，這是疑美論老調，並不正確。

網傳「美軍在台灣」一文，宣稱有近日有網約車自大直國防部送一位美軍女軍官到XX酒店。並看到一輛大型交通車，將整車穿便服的美軍軍人由國防部接送送到這間酒店。指美軍以豪華酒店當宿舍。

網文宣稱，這家位於台北內湖的高級酒店一天住宿費用，經上網查詢為1萬7903元，額度是其它飯店的3到4倍。且美軍在台住宿費由台灣國防部出錢，但由我國公帑埋單等云云。

但知情官員澄清，這一點是長期疑美論人士的老調，不是事實。

官員表示，美軍海外有差旅住宿費，住宿的飯店，必然符合差旅住宿費標準。一般而言，來台公務的美方人員，通常由美國台北協會（AIT）洽談品牌飯店優惠，本身就會提供美國政府單位人員，符合日支差旅支給標準的住宿。若從網路上看飯店標價來評論，這是標準的外行。

官員並表示，美方人員來台，除執行軍售案的合約商，是由軍售款下的差旅費，支應他們在台期間的開銷，其餘人員的費用，都由美國軍方負責，沒有花一分中華民國納稅人的錢。

