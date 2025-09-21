聽新聞
0:00 / 0:00
網傳疑美文指我扛美軍在台費用、公帑住高檔飯店 官員：錯誤外行說法
美方智庫曾宣稱美軍目前駐台協訓高達500人。近日網傳「美軍在台灣」除指出美軍在台簽約投宿飯店位置外，還指稱美軍住宿使用我國公帑住宿高檔飯店。知情官員澄清，這是疑美論老調，並不正確。
網傳「美軍在台灣」一文，宣稱有近日有網約車自大直國防部送一位美軍女軍官到XX酒店。並看到一輛大型交通車，將整車穿便服的美軍軍人由國防部接送送到這間酒店。指美軍以豪華酒店當宿舍。
網文宣稱，這家位於台北內湖的高級酒店一天住宿費用，經上網查詢為1萬7903元，額度是其它飯店的3到4倍。且美軍在台住宿費由台灣國防部出錢，但由我國公帑埋單等云云。
但知情官員澄清，這一點是長期疑美論人士的老調，不是事實。
官員表示，美軍海外有差旅住宿費，住宿的飯店，必然符合差旅住宿費標準。一般而言，來台公務的美方人員，通常由美國台北協會（AIT）洽談品牌飯店優惠，本身就會提供美國政府單位人員，符合日支差旅支給標準的住宿。若從網路上看飯店標價來評論，這是標準的外行。
官員並表示，美方人員來台，除執行軍售案的合約商，是由軍售款下的差旅費，支應他們在台期間的開銷，其餘人員的費用，都由美國軍方負責，沒有花一分中華民國納稅人的錢。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言