台船第5代鋰電瓶技術同等日韓 擬應用後續國造潛艦
國造潛艦海鯤號目前處於海上測試（SAT）階段，台船在此次國防展也披露將用於後續量產潛艦的第5代「IDS鋰電瓶」，其安全技術同等日本蒼龍級、韓國張保皋級潛艦，可瞬間抑制熱失控並快速吸附有毒氣體。
國造潛艦原型艦「海鯤號」已完成泊港測試（HAT），目前處於海上測試（SAT）階段，持續完成各系統裝備效能修正，及水線下的水密測試及裝備檢整。
台船董事長陳政宏日前指出，台船會「儘量趕」，但要按部就班，確保功能可達標準、安全後，先執行淺水、浮航測試，再進行深海測試，同時發射操雷進行測評。
台船公司在昨天剛落幕的台灣國際航太暨國防工業展中，展出由子公司「台船動力」研發，規劃用於潛艦後續艦的第5代「IDS鋰電瓶」。
現場人員說明，此電瓶擁絕佳可靠度，安全措施設計同等日本蒼龍級潛艦、韓國張保皋級潛艦，若發生相關意外，整個電瓶因完整密封，能將有毒氣體、煙霧鎖在電瓶內部，除了洩漏率非常低，外部吸收器亦可快速吸附有毒氣體，避免溢散到艙間危急官兵生命，相關技術在國內尚無競爭對手。
台船動力說明，鋰電池的熱失控防護主要是防延燒設計及滅火器溶膠，可瞬間抑制熱失控；電瓶的耐高壓密封焊接達IP69等級，在能熱失控時可防止毒氣逸散。
