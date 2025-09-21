政戰系統大風吹 樓偉傑晉任中將 海軍同時升兩位少將

蔣經國日記1965年6月18日有這麼一段文字，「神經病患者之槍殺士林官邸的衛兵。」蔣經國日記輕描淡寫15個字，卻揭露了一起政府隱匿超過半世紀的總統官邸槍擊命案，這15字描述了政府遷台以來，首度發生總統官邸槍擊案，蔣中正總統日常居住的士林官邸，遭三輪車伕孫慶玉持槍闖入，險些威脅蔣中正性命。

2025-09-21 07:30