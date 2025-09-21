聽新聞
0:00 / 0:00
政戰系統大風吹 樓偉傑晉任中將 海軍同時升兩位少將
今年底將有多位國軍將領退伍，人事異動將呈現大風吹態勢。最先「啟動」的政戰體系，政戰局長陳育琳中將因家庭與健康考量，決定提前半年於本月底退伍，遺缺將由現任陸軍政戰主任史順文中將接任；陸軍政戰主任將由現任副主任樓偉傑少將接任，晉升中將。
海軍方面，政戰副主任馮國維少將上月底屆齡退伍，主任劉慶斌中將本月底屆齡退伍。全海軍總共僅4員政戰將官缺（司令部正副政戰主任、艦隊指揮部政戰主任、陸戰隊政戰主任），同時開缺兩人。預計將由艦指部主任林傳盛少將接掌司令部主任，晉升中將；陸戰隊主任洪聖輝少將接任司令部副主任。艦指部主任與陸戰隊主任，將分別由現任司令部公共事務組長李明倫上校與文宣心戰組長江毓鉉上校接任，晉升少將。
由於從今年9月起，進入上將73年班、中將77年班、少將80年班的屆齡期限，這幾屆當初就是人才鼎盛、摘星數量眾多的「大」期，因此將帶來新一波退伍潮。在一般兵科高級將領方面，年底之前屆齡者，包括國防大學校長劉志斌上將、國防部全動室主任李定中中將、後備指揮官劉協慶中將等人。
