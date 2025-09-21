操作火箭彈小朋友直呼過癮 全民國防教育首度移師雲林

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界。記者蔡維斌／翻攝
國軍戰技訓練首度移師雲林縣麥寮鄉，還有戰車和新型武器大展，小朋友不僅首次看到電影中的火箭筒、機槍火炮，還可持各式武器親手體驗戰場上的威風，直呼比兒童樂園更好玩「太精彩了！」，心中燃起保家衛國的火苗，這場「全民國防教育走入鄉里」讓所有人大開眼界。

「全民國防教育走入鄉里」首度移師麥寮鄉社教園區，由全動署後指部指揮官劉協慶中將主持，雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡及丁學忠、麥寮鄉長許忠富、元長鄉長李明明及自多鄉親前往參觀，人潮爆滿。

可愛的陸軍人形偶兵列隊迎賓，斗六高中儀隊、虎尾科大熱舞社輪番表演，如小型的國慶兵，帶動氣氛，陸軍特指部官兵精彩的戰技操演壓軸，不論空手奪刃或擒拿對打、徒手擊破或以1對2搏鬥等，招數套路熟練精準，展現國軍英勇威武，贏得滿場喝采。

張麗善表示，「全民國防教育走入鄉里」讓大家認識國防，深化全民國防教育，在面臨戰爭能做好安全避難、保護家人，深具意義。縣府盤整全縣防空避難設施共1237處可容納67萬餘人，也提供「警政服務APP」可查詢防空避難指引，購置「緊急避難包」，多一分準備，多一分保障，期待平時做好應變演練，才可平安度過災難考驗。

「國防不只是軍人的責任，更需要全民共同參與」劉建國說，國防是維護國家安全重要基石，唯有全民一心，國家安全才能穩固，人民幸福與社會繁榮才有保障，近年他積極推動「全民防衛動員署組織法」修訂，讓國防體制與後備動員制度有重大改革，呼籲鄉親以實際行動支持國軍，展現全民國防的決心，讓國防教育走入鄉里更要走入人心。

指揮官劉協慶指出，全民國防教育核心精神在於「全民關注、全民支持、全民參與」，希望透過「走入鄉里」，把國防觀念帶進基層，讓民眾體驗，增進對國防的理解，讓全民具備憂患意識，團結合作強化社會防衛韌性，確保人民福祉與國家安全。

國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界，小朋友操作火箭炮更直呼過癮。記者蔡維斌／翻攝
國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界，小朋友操作火箭炮更直呼過癮。記者蔡維斌／翻攝
國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界，與會來賓也忍不住跳上特戰車，體驗戰場威武戰力。記者蔡維斌／翻攝
國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界，與會來賓也忍不住跳上特戰車，體驗戰場威武戰力。記者蔡維斌／翻攝
國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界，小朋友操作火箭炮更直呼過癮。記者蔡維斌／翻攝
國軍精彩的戰技表演，贏得滿場掌聲，各項新型型器大展，讓民眾大開眼界，小朋友操作火箭炮更直呼過癮。記者蔡維斌／翻攝
國防 國軍 國家安全

