快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

駐美代表：關注川習通話 美國對台政策不變

中央社／ 華盛頓20日專電
我國駐美代表俞大㵢。圖／聯合報資料照
我國駐美代表俞大㵢。圖／聯合報資料照

美國總統川普與中國國家主席習近平昨天通話，駐美代表俞大㵢表示，美中展開對話是正面進展，台灣高度關注美中談判進程，確保台灣議題不淪為交易或交換籌碼。他並強調，美國對台政策不變，雙邊交流合作仍密切。

川普（Donald Trump）昨天與習近平通話近2小時，這是他重返白宮、對中國加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話。兩人上次通話是在今年6月。

對於川習通話，俞大㵢昨天接受「外交政策」（Foreign Policy）雜誌專訪表示，美中雙方對話是好事，台灣高度關注這些談判，「以確保台灣議題不會被拿來作為交易或交換籌碼」。

「外交政策」指出，美中雙方在川習通話後立即發布的紀要都未提到台灣，但近年來，中國不斷加大對台施壓，進行軍事挑釁。

根據報導，俞大㵢嚴肅看待中國威脅，但淡化了外界認為川普政府執政下，台灣可能得在沒有美國支援下面對威脅的說法。他表示，「美台雙邊互動非常緊密…我們的溝通持續進行」，並強調美國對台政策的基本立場沒有改變。

至於先前被取消的美台國防官員會議，俞大㵢說，「後來在其他地方舉行了」。

談及台海安全，俞大㵢示警，若中國入侵台灣，將對全球造成影響。全球逾半數貿易經由台灣海峽，更不用說台灣在半導體產業的關鍵地位，一旦爆發衝突，不僅台灣港口將遭封鎖，中國、日本及韓國的港口也會被波及，全球貿易恐將全面停滯。

在強化自我防衛方面，他指出，台灣政府已承諾2026年國防預算將提升至超過GDP的3%，若依北約標準，整合基礎建設與防衛相關支出計算，台灣明年整體防衛投入將超過GDP的5%。

不過，俞大㵢也點出美國對台軍售交付延宕的問題。他舉例，台灣在2019年川普第一個任期內採購的108輛M1A2T戰車，直到去年才陸續分2批部分交付。

「我們在必要的國防上花再多錢都沒問題，但如果拿不到裝備，就會是問題」，他表示，「這不是在責怪任何人，只是進度慢了」。

另外，俞大㵢指出，台灣在全球科技與供應鏈扮演關鍵角色，隨著半導體產業快速成長，更必須確保關鍵供應鏈主要分布於民主國家。一旦台海發生衝突，他認為美國人會更感到關切，因為如果台積電被中國接管，恐將衝擊美國。

聯合國大會在紐約舉行之際，俞大㵢下週也將赴紐約，希望向各界傳達台灣全球價值與重要角色的訊息。

美中 美國 對台 俞大㵢 外交政策

延伸閱讀

川普：委內瑞拉若拒收移民 將付出難以估量代價

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

川習通話解讀 實質成果有限…川普聲稱習近平批准了TikTok交易

川普政府斡旋TikTok案 白宮將入帳數十億美元

相關新聞

龍應台：除了兵推 台灣也需和平推

龍應台基金會昨天舉辦「二○二五台北國際和平論壇」，文化部前部長龍應台日前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引發不小...

駐美代表：關注川習通話 美國對台政策不變

美國總統川普與中國國家主席習近平昨天通話，駐美代表俞大㵢表示，美中展開對話是正面進展，台灣高度關注美中談判進程，確保台灣...

蔣經國日記／蔣中正官邸槍聲大作 暴徒奪槍殺警衛闖入

蔣經國日記1965年6月18日有這麼一段文字，「神經病患者之槍殺士林官邸的衛兵。」蔣經國日記輕描淡寫15個字，卻揭露了一起政府隱匿超過半世紀的總統官邸槍擊命案，這15字描述了政府遷台以來，首度發生總統官邸槍擊案，蔣中正總統日常居住的士林官邸，遭三輪車伕孫慶玉持槍闖入，險些威脅蔣中正性命。

另類「以巴會談」在台灣 描繪和平樣貌

以色列近年進軍加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖希伯柏格（Roi Silberberg）與來自加薩的...

編兆元國防特別預算 張啓楷：錢要花刀口上 不能漫無方向

美國華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援，並有可能改為對台軍售，而國防部近期將編...

影／龍應台籲要有「和平推」 模擬社會韌性跟柔性的力量

龍應台文化基金會董事長、文化部前部長龍應台上午出席「2025台北和平論壇」開場演講。她表示兵推固然重要，但「和平推」事攸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。