龍應台：除了兵推 台灣也需和平推

龍應台基金會昨天舉辦「二○二五台北國際和平論壇」，文化部前部長龍應台日前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引發不小回響，包括質疑其說法是投降，「為何不去對中共說」。龍應台昨天在論壇開幕典禮反駁，「不要再說我是中共同路人」。她表示，備戰絕對重要，沒有國防就無生存機會，然而兵推之外還需「和平推」，也就是「危機降溫演習」，設法避免狀況惡化到不可收拾。

龍應台強調，和平推不是幻想「相親相愛」，或是「簽訂和平協議」之類主張，它與兵推一樣嚴肅，但模擬的是社會韌性與柔性力量。

她表示，美國和平研究所過去長年進行這種工作，曾到南韓邀集外交軍事學者進行推演，分別扮演不同角色，模擬在衝突時如何停火談判、開設人道走廊、安排災難救援等行為。這種在劍拔弩張之下演練和平的努力，在伊拉克、阿富汗都派上用場。

龍應台表示，假設兩岸戰機擦撞墜海，飛行員傷亡，彼此民情必然都極度激憤，這時政治人物就被考驗，要做什麼來降溫？外交部、陸委會、總統，這時該說什麼、做什麼，才能同時安撫各方情緒？「如果第一天的處理是錯誤，第七天就可能是戰爭爆發」。這些模擬演練就是自己主張「和平推」的內容，美、日近年也都在進行。

龍應台說，台灣面對中共威脅，該做的是強化社會韌性，同時進行「善意工程」。前者如能源、糧食、水資源，如何強化準備？如何啟動國際支援？是心理防衛同樣重要，如果社會心理崩潰，可能比電網崩潰還嚴重。和平推是大戰略，一個能夠自立自救的社會，才不易被脅迫。

至於善意工程方面，她強調，再極權的國家，政府與人民間也不能完全畫上等號。在主權爭執之外，台灣能否贏得大陸民心，讓對方瞭解台灣人歷史情感，減少惡意與敵意？如果國際媒體提到台灣，只是「最危險的地方」、「買武器」，這種印象在真正危難來時，並不會幫到台灣。台灣在世界表現創意、願在人道救援等方面付出，經營魅力工程，反而更有幫助。

龍應台強調，沒有和平就沒有永續，沒有和平也不必談民主。兵推非常重要，讓大家知道如何打仗自衛；但不能只知兵推，認定劇本只有一種結局。需要演練另一種可能，讓危機溫度降低，延後戰爭，拉近和平，避免成為焦土。

中研院博士後研究員安海正是全台唯一加薩人，近年常出現在巴勒斯坦人權運動。他認為，「中國」不是威脅，「中國發動戰爭」才是威脅，台灣應設法和中國、國際建立更多和平管道，透過溝通避免潛在戰爭爆發，也不要過度倚賴聯盟，認為別人一定會來幫你。

