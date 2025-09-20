英美歐齊聚挺台灣 谷力哲籲重視資訊操弄已對民主社會造成風險

全社會防衛韌性國際論壇今天登場，超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處出席，其中美國在台協會梁凱雯代理處長、歐洲經貿辦事處谷力哲處長、英國在台辦事處包瓊郁代表，今日論壇中更有一場「Keynote Discussion」（焦點對談），分別從該國經驗出發，針對台灣全社會防衛韌性工作進行討論。值得注意的是，三位駐台代表對於台灣推行的防衛韌性工作相當讚賞，對於我國近日發布新版「台灣全民安全指引」，包瓊郁則盛讚該指引充分向民眾說明面對危機時所需的準備，認為這本小橘書的重要性「根本是小紅書無法相比的」。

梁凱雯表示，全社會防衛韌性委員會體現賴總統的願景與承諾，展現台灣在提升全社會防衛韌性方面的決心，對於委員會匯集來自不同專業領域的委員，創建解決問題的平台，「確實擴大韌性倡議的範圍與影響」。梁凱雯也強調，在強化全社會防衛韌性上，台美將持續在網路安全、能源安全、通訊與健康等各項議題上進行合作。

谷力哲則以歐盟經驗為例，日前歐盟推出「整備聯盟戰略（Union Preparedness Strategy）」，將經濟、氣候、健康、數位、安全、社會與民主等六大面向一併考量。他認為，這些層面環環相扣，若忽略其中任何一項，其他面向就會被削弱。此外，谷力哲也特別點出「志工文化」的重要，他以奧地利為例，表示奧地利有900萬人口、有33萬名消防志工，這樣的民防基礎凸顯了全民參與是韌性的支柱。谷力哲提醒，假訊息與資訊操弄已經對民主社會造成實際風險，歐盟對此投入大量資源應對，他也建議台灣在發展韌性時，需兼顧資訊空間的保護與社會溝通，讓民眾理解為何韌性的重要。古力哲強調，歐洲與台灣雖處於不同環境，但透過交流經驗、靈活調適，他相信台灣能進一步強化社會的整體防衛與備災能量。

對於台灣的全社會防衛韌性工作，包瓊郁則抱持高度評價，「危機應對能力已經深深植根於台灣，所以我對台灣的危機應對能力有信心」，他也表示，英國的全社會防衛韌性著重於「公私協力夥伴關係」（PPP），強調這是英國危機應變中相當重要的一部分，提醒台灣「不要忘記 PPP」，政府的國家架構、企業提供更靈活的物流、供應鏈與服務能量，彼此形成互補。對於台灣近日推出新版「台灣全民安全指引」，包瓊郁認為該指引充分向民眾說明當危機來臨時，每個人民所需的準備及角色，盛讚這本小橘書的重要性「根本是小紅書無法相比的」。

