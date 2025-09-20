戰爭形態與過去大不相同 澳洲學者：須多方回應實體戰、網路戰

總統府20日舉辦全社會防衛韌性國際論壇，賴總統於開幕致詞表示，若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。對此，澳洲戰略政策研究所資深研究員薩契威爾（Ian Satchwell）表示，如今戰爭已經和過去不同了。它是一種混合戰爭，其中包括透過社群媒體的戰爭。如果台灣遭到攻擊，那麼台灣的回應需要是多面向的，從實體戰爭、到網路戰爭、再到社群媒體戰爭。

總統府全社會防衛韌性委員會滿週年之際，今天舉辦「韌性台灣 民主永續」國際論壇，多國駐台代表及專家與會。薩契威爾（Ian Satchwell）接受媒體聯訪時表示，現代戰爭態樣與過去不同，現在是混合戰爭，包括社群媒體上的戰爭；未來台灣若是遭受侵略，必須採取多方面的方式進行回應，從實體戰爭延伸到網路社群戰，這是很大的改變。

芬蘭Temet 亞太銷售總監Sami Loppi 則是指出，很高興能看到這次演習。能看到大家實際行動總是很好的，所以學到了很多這裡正在發生的事情。當然他的專業主要是防空避難系統，所以和救援服務沒有那麼直接相關，但他還是可以看到，這是一場非常好的行動，也是一場很不錯的演習。

薩契威爾指出，國家防災日演練與民防相關，攸關台灣與夥伴國家的合作，包括14個國家代表以及各非政府組織，相信此夥伴關係將持續擴大，並建立共同防衛韌性。

薩契威爾強調，台灣目前的問題之一是供應鏈韌性，澳洲是台灣的能源、礦產以及糧食的供應國，必須確保供應鏈以及海運航線能得以維持安全穩定。

商品推薦