編兆元國防特別預算 張啟楷：錢要花刀口上 不能漫無方向

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨團副總召張啟楷。圖／聯合報資料照片
美國華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援，並有可能改為對台軍售，而國防部近期將編列逾兆元的軍購特別預算，兩者關係引發聯想。民眾黨團副總召張啟楷說，他支持國防自主，但必須買到符合整體國防需求的合適武器，不能漫無方向與規畫。

張啟楷說，從歷史上來看，在蔣中正時代，由於海峽兩岸軍事對峙，加上實施戒嚴，軍事支出極高，為因應與美合作與反攻大陸政策，當時的國防預算佔GDP比例高達9%左右；但蔣經國時代為推動經濟發展，將國防預算降低到GDP的7.8%；李登輝之後兩岸情勢逐漸轉趨緩和，到2000年左右降至GDP的2.8%至3.3%之間；之後的歷任總統，國防預算佔比持續下降，轉而重視社福、教育等支出。

張啓楷說，賴清德去年就任總統後，國防預算占比回升，明年度中央政府總預算案其中「總體國防支出」金額將達到創紀錄的9495億元，占GDP預估值28.6兆的比例約3.32%，如今更編列超過兆元的軍購特別預算，張認為，茲事體大，務須把錢花在刀口上，針對台灣整體防衛需求，檢視對外採購清單，仔細評估規畫，希望國防部能就預算額度、編列期程好好討論。

對台 國防預算 軍購特別預算

