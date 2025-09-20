快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

影／龍應台籲要有「和平推」 模擬社會韌性跟柔性的力量

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
文化部前部長龍應台上午出席「2025台北和平論壇」開場演講。她表示兵推固然重要，但「和平推」事攸關生死，在美中兩強相爭時，台灣如何不要成為焦土。記者蘇健忠／攝影
文化部前部長龍應台上午出席「2025台北和平論壇」開場演講。她表示兵推固然重要，但「和平推」事攸關生死，在美中兩強相爭時，台灣如何不要成為焦土。記者蘇健忠／攝影

龍應台文化基金會董事長、文化部前部長龍應台上午出席「2025台北和平論壇」開場演講。她表示兵推固然重要，但「和平推」事攸關生死，在美中兩強相爭時，台灣如何不要成為焦土。

龍應台指出「兵推」預估兩岸開戰第一波會有3500名士兵傷亡，開戰第一周內會有兩萬個人需要輸血。至於血從哪裡來？烏克蘭戰事在最初期，血庫中心就被炸。龍應台說「和平推」相對於「兵推」，「和平推」不是幻想，也不是呼籲協議要簽定，模擬的不是戰車跟戰車，模擬的是社會韌性跟柔性的力量，通樣是一種「兵推」，只是用的手段不一樣，包括文化、外交、善意工程、包括談判策略，他認為也可以把「和平推」改名叫做「危機降溫演習」，可能跳起來咒罵的人就會比較少。

和碩董事長童子賢（右）與文化部前部長龍應台（左）上午出席「2025台北和平論壇」。記者蘇健忠／攝影
和碩董事長童子賢（右）與文化部前部長龍應台（左）上午出席「2025台北和平論壇」。記者蘇健忠／攝影

兵推 龍應台

延伸閱讀

民生電價將漲 童子賢再籲政府考慮重啟核二、核三

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

輝達投資英特爾威脅台積電？童子賢：台積在2奈米、3奈米獨步全球

澎湖尖山電廠員工獻愛心 捐血助血庫

相關新聞

影／龍應台籲要有「和平推」 模擬社會韌性跟柔性的力量

龍應台文化基金會董事長、文化部前部長龍應台上午出席「2025台北和平論壇」開場演講。她表示兵推固然重要，但「和平推」事攸...

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

根據「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為了促成「川習會」，擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部長顧立雄表示，台美...

俞大㵢專文：台灣特別預算加碼對美軍購40億美元

我駐美代表俞大㵢的投書專文19日刊出，他在文中提到，台灣準備特別預算加碼對美軍事採購近40億美元。

川普暫緩對台軍援 李大中：華府考慮美中大局

外媒報導，美國總統川普為促成「川習會」，擱置一項約台幣一二一億元的軍事援助計畫。淡江大學戰略所所長李大中表示，川普暫停軍...

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。