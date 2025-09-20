影／龍應台籲要有「和平推」 模擬社會韌性跟柔性的力量

龍應台文化基金會董事長、文化部前部長龍應台上午出席「2025台北和平論壇」開場演講。她表示兵推固然重要，但「和平推」事攸關生死，在美中兩強相爭時，台灣如何不要成為焦土。

龍應台指出「兵推」預估兩岸開戰第一波會有3500名士兵傷亡，開戰第一周內會有兩萬個人需要輸血。至於血從哪裡來？烏克蘭戰事在最初期，血庫中心就被炸。龍應台說「和平推」相對於「兵推」，「和平推」不是幻想，也不是呼籲協議要簽定，模擬的不是戰車跟戰車，模擬的是社會韌性跟柔性的力量，通樣是一種「兵推」，只是用的手段不一樣，包括文化、外交、善意工程、包括談判策略，他認為也可以把「和平推」改名叫做「危機降溫演習」，可能跳起來咒罵的人就會比較少。

和碩董事長童子賢（右）與文化部前部長龍應台（左）上午出席「2025台北和平論壇」。記者蘇健忠／攝影

