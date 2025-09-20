澳洲學者：戰爭樣態改變　須多方回應實體戰、網路戰

賴總統今天在全社會防衛韌性國際論壇表示，台灣若遭軍事侵略，任何投降訊息都是假訊息。與會的澳洲戰略學者受訪時表示，這凸顯現代戰爭態樣改變，必須針對實體戰爭、網路社群戰多方面回應。

總統府全社會防衛韌性委員會滿週年之際，今天舉辦「韌性台灣 民主永續」國際論壇，多國駐台代表及專家與會。賴總統於開幕致詞表示，若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

與會的澳洲戰略政策研究所資深研究員薩契威爾（Ian Satchwell）接受媒體聯訪時表示，現代戰爭態樣與過去不同，現在是混合戰爭，包括社群媒體上的戰爭；未來台灣若是遭受侵略，必須採取多方面的方式進行回應，從實體戰爭延伸到網路社群戰，這是很大的改變。

記者詢問，與會者昨天出席國家防災日演練的觀察，又台灣可如何向他國借鏡。

薩契威爾指出，國家防災日演練與民防相關，攸關台灣與夥伴國家的合作，包括14個國家代表以及各非政府組織，相信此夥伴關係將持續擴大，並建立共同防衛韌性。

薩契威爾強調，台灣目前的問題之一是供應鏈韌性，澳洲是台灣的能源、礦產以及糧食的供應國，必須確保供應鏈以及海運航線能得以維持安全穩定。

芬蘭TEMET公司亞太區銷售總監洛沛（SamiLoppi）則說，樂見人民有其亮眼行動，雖然本身專業並非在救災領域，但仍受益良多。

商品推薦