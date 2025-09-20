澳洲學者：戰爭樣態改變 須多方回應實體戰、網路戰
賴總統今天在全社會防衛韌性國際論壇表示，台灣若遭軍事侵略，任何投降訊息都是假訊息。與會的澳洲戰略學者受訪時表示，這凸顯現代戰爭態樣改變，必須針對實體戰爭、網路社群戰多方面回應。
總統府全社會防衛韌性委員會滿週年之際，今天舉辦「韌性台灣 民主永續」國際論壇，多國駐台代表及專家與會。賴總統於開幕致詞表示，若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。
與會的澳洲戰略政策研究所資深研究員薩契威爾（Ian Satchwell）接受媒體聯訪時表示，現代戰爭態樣與過去不同，現在是混合戰爭，包括社群媒體上的戰爭；未來台灣若是遭受侵略，必須採取多方面的方式進行回應，從實體戰爭延伸到網路社群戰，這是很大的改變。
記者詢問，與會者昨天出席國家防災日演練的觀察，又台灣可如何向他國借鏡。
薩契威爾指出，國家防災日演練與民防相關，攸關台灣與夥伴國家的合作，包括14個國家代表以及各非政府組織，相信此夥伴關係將持續擴大，並建立共同防衛韌性。
薩契威爾強調，台灣目前的問題之一是供應鏈韌性，澳洲是台灣的能源、礦產以及糧食的供應國，必須確保供應鏈以及海運航線能得以維持安全穩定。
芬蘭TEMET公司亞太區銷售總監洛沛（SamiLoppi）則說，樂見人民有其亮眼行動，雖然本身專業並非在救災領域，但仍受益良多。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言