聽新聞
0:00 / 0:00
傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行
根據「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為了促成「川習會」，擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部長顧立雄表示，台美各項軍事交流仍然按計畫進行。他強調，我方同時也會和友盟國家持續進行交流合作，來維持區域的和平穩定。
顧立雄今天出席總統府全社會防衛韌性國際論壇開幕典禮，他表示，美台軍事交流還是非常緊密和穩健，都持續按照計畫節點，美方對我方的協助是相當的多。大家應該要有充分的認知，美國一直在協助我方進行相關的國防改革事務。
顧立雄說，相關軍售軍援，在還沒有正式公告前，援例都不對外說明。
他強調，我方還是要強化自我防衛能力，國防部會提出國防預算，根據我方的作戰需求、我方需要的武器裝備，讓明年的國防預算達到GDP的3%。
另一方面，我方同時也會和友盟國家持續進行交流合作，以美國為首，而且同樣具有民主價值的夥伴結合，讓我方達成區域嚇阻的能力，來維持區域的和平穩定。
