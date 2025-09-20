快訊

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

聽新聞
0:00 / 0:00

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普傳出擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部長顧立雄表示，台美各項軍事交流仍然按計畫進行。他強調，我方同時也會和友盟國家持續進行交流合作，來維持區域的和平穩定。。記者林伯東／攝影
美國總統川普傳出擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部長顧立雄表示，台美各項軍事交流仍然按計畫進行。他強調，我方同時也會和友盟國家持續進行交流合作，來維持區域的和平穩定。。記者林伯東／攝影

根據「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為了促成「川習會」，擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部顧立雄表示，台美各項軍事交流仍然按計畫進行。他強調，我方同時也會和友盟國家持續進行交流合作，來維持區域的和平穩定。

顧立雄今天出席總統府全社會防衛韌性國際論壇開幕典禮，他表示，美台軍事交流還是非常緊密和穩健，都持續按照計畫節點，美方對我方的協助是相當的多。大家應該要有充分的認知，美國一直在協助我方進行相關的國防改革事務。

顧立雄說，相關軍售軍援，在還沒有正式公告前，援例都不對外說明。

他強調，我方還是要強化自我防衛能力，國防部會提出國防預算，根據我方的作戰需求、我方需要的武器裝備，讓明年的國防預算達到GDP的3%。

另一方面，我方同時也會和友盟國家持續進行交流合作，以美國為首，而且同樣具有民主價值的夥伴結合，讓我方達成區域嚇阻的能力，來維持區域的和平穩定。

國防部 顧立雄

延伸閱讀

川普告紐時索賠逾4500億 法官駁回批訴狀不恰當

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

習近平與川普通話 大陸想獲得什麼？紐時分析背後隱藏真正目的

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

相關新聞

俞大㵢專文：台灣特別預算加碼對美軍購40億美元

我駐美代表俞大㵢的投書專文19日刊出，他在文中提到，台灣準備特別預算加碼對美軍事採購近40億美元。

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

根據「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為了促成「川習會」，擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部長顧立雄表示，台美...

川普暫緩對台軍援 李大中：華府考慮美中大局

外媒報導，美國總統川普為促成「川習會」，擱置一項約台幣一二一億元的軍事援助計畫。淡江大學戰略所所長李大中表示，川普暫停軍...

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。