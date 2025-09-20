賴總統：台灣若遭軍事侵略 任何投降訊息都是假訊息

總統賴清德今天於全社會防衛韌性論壇表示，要避免戰爭、維護和平，只能透過持續整備、強化實力；倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關戰敗或投降訊息，都是假訊息，身為中華民國三軍統帥，這就是台灣的立場，捍衛自由民主、永續台灣的決心。

總統府全社會防衛韌性委員會滿週年之際，今天舉辦「韌性台灣 民主永續」國際論壇，賴總統致詞為論壇揭幕。總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、外交部政次吳志中等部會首長出席，多國駐台代表及專家與會。

賴總統點出台灣與世界兩大挑戰，一方面是極端氣候帶來的災害，另一方面是以中國為首的威權體系正強化聯盟，對民主社會進行滲透與破壞。賴總統強調，台灣沒有時間等待，只能積極行動，加速整備。

賴總統指出，去年9月26日召開第一次「全社會防衛韌性委員會」提出三個強化方向、五大工作主軸，從民力訓練、物資調度、能源安全、醫療避難到資通金融防護，過去一年已轉化成具體行動。

賴總統細數，從桌上兵推到實地操演，讓中央部會、地方政府與民間社會同步參與。首次把防災與防衛結合，在漢光軍演期間同步舉辦各縣市的「城鎮韌性演習」，強化軍民整合的運作能力。並將每年漢光軍演與城鎮韌性演習的月份，訂名為「國家團結月」，成為全台灣民眾不分職業、性別、年齡都可參與的工作。

賴總統說，越團結，國家就越有韌性；越有韌性，就更能避免或嚇阻危機的發生。和平不能寄希望於侵略者的善意，要避免戰爭，維護和平，只能透過持續的整備，強化防衛實力與社會韌性。

賴總統肯定民間團體韌性整備工作，並強調「和平靠實力，實力靠韌性」就是目標；而眾志成城的心情正是當初決定以國家高度，設立全社會防衛韌性委員會的原因。

賴總統說，台灣面對威脅的原因，不在於台灣做了什麼或說了什麼，而是在於台灣昂首挺身捍衛自由民主的生活方式，不見容於威權侵略者的野心。威權侵略者的準備，是為了軍事擴張、改變世界秩序進行預演；而台灣的準備，是為了維護和平現狀與自由民主的永續而演練。

賴總統重申，台灣以具體行動強化實力，明年度國防預算將按照北約標準，達到GDP的3.32%，也可望在2030年前達到GDP的5%目標；並編列強化國土安全韌性的1500億元預算，提升全社會防衛韌性，在立法院審議通過後，就可以實施。

賴總統說，國際社會都在加速整備，歐洲多國正加速提升防衛預算，從先進的無人載具系統到傳統的防空避難設施，從通信韌性到關鍵基礎設施的保護。捷克、法國、瑞典等國規劃發布全民安全指引，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。

賴總統強調，更重要的是，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」；身為中華民國三軍統帥，他要告訴台灣人與國際社會，這就是台灣的立場，捍衛自由民主、永續台灣的決心。

賴總統也提到，在這充滿挑戰的時刻，朋友非常重要，理念相近國家的彼此合作，也至關重大。

商品推薦