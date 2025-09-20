中共10機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機，其中3架次逾越海峽中線進入北部空域，並偵獲共艦5艘，總計中共10機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時5分至昨天中午12時15分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主、輔戰機及無人機，其中3架次逾越海峽中線進入北部空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
