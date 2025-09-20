中共10機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北20日電

國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機，其中3架次逾越海峽中線進入北部空域，並偵獲共艦5艘，總計中共10機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時5分至昨天中午12時15分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主、輔戰機及無人機，其中3架次逾越海峽中線進入北部空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 解放軍 海峽中線

俞大㵢專文：台灣特別預算加碼對美軍購40億美元

我駐美代表俞大㵢的投書專文19日刊出，他在文中提到，台灣準備特別預算加碼對美軍事採購近40億美元。

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

根據「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為了促成「川習會」，擱置一項約台幣120億元的軍事援助計畫。國防部長顧立雄表示，台美...

川普暫緩對台軍援 李大中：華府考慮美中大局

外媒報導，美國總統川普為促成「川習會」，擱置一項約台幣一二一億元的軍事援助計畫。淡江大學戰略所所長李大中表示，川普暫停軍...

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模...

