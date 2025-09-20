俞大㵢專文：台灣特別預算加碼對美軍購40億美元

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我國駐美代表俞大㵢。圖／聯合報資料照

我駐美代表俞大㵢的投書專文19日刊出，他在文中提到，台灣準備特別預算加碼對美軍事採購近40億美元。

屬於美國右翼保守派的「布萊巴特新聞網」（Breitbart）19日刊登俞大㵢「台灣是美國不可或缺的夥伴」的專文，俞大㵢在文中回顧台美自二戰以來的深厚情誼，並凸顯台美友誼如何演進為當前的重要夥伴關係-從我半導體產業支撐美國創新、到持續擴大對美投資以促進製造業復振，再到台灣積極強化防衛、堅守民主並追求和平。

俞大㵢指出，台美關係不僅具有歷史意義，更是在維繫印太區域和平穩定扮演不可或缺的角色。

俞大㵢表示，台灣充分認同川普政府「再工業化」政策，我企業持續擴大對美投資，如台積電在亞利桑納州投資1650億美元。台灣對美直接投資占整體對外比重超過40%，反映我國對美國市場的信心及落實「美國再工業化」的承諾。

俞大㵢也提到，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）今年出席年度新加坡香格里拉對話，以「美國對印太安全新抱負」為題發表演說，指赫塞斯在會中強調印太地區的穩定；俞大㵢說，台灣作為負責任的一方，一直持續重申台灣對維持地區和平與穩定的承諾。

俞大㵢表示，維護區域和平穩定是台美共同目標，賴清德總統已宣布將明年國防預算增加到占GDP的3.32％，並於2030年達到GDP的5％；台灣也準備特別預算加碼對美軍事採購近40億美元。

俞大㵢指出，自2016年起，美對台軍售金額達260億美元，其中187.6億美元是於川普第一任期間宣布。此外，台灣持續發展不對稱作戰能力、強化後備部隊及提升全民社會韌性；我國政府的指導原則是「以實力維護和平」，並非挑釁而是謹慎以對中國挑戰。

俞大㵢指出，台灣人民愛好和平，賴總統也多次重申願意與中方對話，無須懷疑台灣捍衛自由及生活形式的決心。

