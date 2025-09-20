美跨黨派議員致函ICAO籲邀台參與 批中國侵台空域

國際民航組織（ICAO）大會將於23日登場。美國跨黨派聯邦眾議員聯合致函ICAO理事會主席夏奇塔諾，呼籲立即邀台與會，納入像台灣這樣的利害關係者，應是基本原則。議員們還說，中國侵犯台灣空域，加劇航空事故風險。

共和黨籍的美國聯邦眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）率領多名外委會成員17日聯合致函夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano），力挺台灣參與ICAO。

信函寫道，ICAO的使命為「提升全球民航的安全」，而「納入像台灣這樣有承諾且積極合作的利害關係者，必須作為一項基本原則」。台灣曾於2013年受邀參與ICAO大會，但台灣與ICAO之間的合作在前任ICAO秘書長柳芳任內遭到嚴重削弱。

議員們在信中指出，台北飛航情報區在ICAO全球約300個飛行情報區中，負責管轄18條國際航線及4條國內航線；2024年，台灣支援90家航空公司的營運，涵蓋客運與貨運航班，總計285條航線。

議員們表示，儘管台灣竭力維持最高民航標準，卻仍被排除在ICAO技術性會議與安全平台之外，無法取得關鍵航空安全資訊，削弱國際航空安全標準。

議員們還直指，中國持續侵犯台灣空域，包括單方面宣布軍事演習區，並啟用包括M503、W121、W122及W123等鄰近台灣海峽中線的航路。「這些行為不符合ICAO標準，製造危險先例，且加劇可避免的航空事故風險」；ICAO若排除台灣的經驗、觀點和參與，就無法完全履行其使命。

馬斯特和米克斯指出，中國持續侵犯台灣空域，更加凸顯將台灣納入國際標準制定程序的迫切性。

議員們表示，台灣參與第42屆ICAO大會，不僅符合美國國家利益，更攸關國際航空安全，「我們建議立即向台灣發出邀請，並期盼能儘快收到確認」。

這次聯合致函ICAO共有20多位聯邦眾議員參與，除了馬斯特和米克斯，還包括共和黨籍的眾議院外委會東亞暨太平洋小組主席金映玉（Young Kim）、東亞暨太平洋小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）等人。

ICAO大會每3年舉行一次，今年大會將於9月23日至10月3日在加拿大蒙特婁舉行。台灣迄今未獲邀請函，但政府將派「ICAO行動團」赴蒙特婁，向各國代表團當面說明台灣訴求，爭取支持。

