美跨黨派議員致函ICAO籲邀台參與 批中國侵台空域
國際民航組織（ICAO）大會將於23日登場。美國跨黨派聯邦眾議員聯合致函ICAO理事會主席夏奇塔諾，呼籲立即邀台與會，納入像台灣這樣的利害關係者，應是基本原則。議員們還說，中國侵犯台灣空域，加劇航空事故風險。
共和黨籍的美國聯邦眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）率領多名外委會成員17日聯合致函夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano），力挺台灣參與ICAO。
信函寫道，ICAO的使命為「提升全球民航的安全」，而「納入像台灣這樣有承諾且積極合作的利害關係者，必須作為一項基本原則」。台灣曾於2013年受邀參與ICAO大會，但台灣與ICAO之間的合作在前任ICAO秘書長柳芳任內遭到嚴重削弱。
議員們在信中指出，台北飛航情報區在ICAO全球約300個飛行情報區中，負責管轄18條國際航線及4條國內航線；2024年，台灣支援90家航空公司的營運，涵蓋客運與貨運航班，總計285條航線。
議員們表示，儘管台灣竭力維持最高民航標準，卻仍被排除在ICAO技術性會議與安全平台之外，無法取得關鍵航空安全資訊，削弱國際航空安全標準。
議員們還直指，中國持續侵犯台灣空域，包括單方面宣布軍事演習區，並啟用包括M503、W121、W122及W123等鄰近台灣海峽中線的航路。「這些行為不符合ICAO標準，製造危險先例，且加劇可避免的航空事故風險」；ICAO若排除台灣的經驗、觀點和參與，就無法完全履行其使命。
馬斯特和米克斯指出，中國持續侵犯台灣空域，更加凸顯將台灣納入國際標準制定程序的迫切性。
議員們表示，台灣參與第42屆ICAO大會，不僅符合美國國家利益，更攸關國際航空安全，「我們建議立即向台灣發出邀請，並期盼能儘快收到確認」。
這次聯合致函ICAO共有20多位聯邦眾議員參與，除了馬斯特和米克斯，還包括共和黨籍的眾議院外委會東亞暨太平洋小組主席金映玉（Young Kim）、東亞暨太平洋小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）等人。
ICAO大會每3年舉行一次，今年大會將於9月23日至10月3日在加拿大蒙特婁舉行。台灣迄今未獲邀請函，但政府將派「ICAO行動團」赴蒙特婁，向各國代表團當面說明台灣訴求，爭取支持。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言