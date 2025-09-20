川普暫緩對台軍援 李大中：華府考慮美中大局

外媒報導，美國總統川普為促成「川習會」，擱置一項約台幣一二一億元的軍事援助計畫。淡江大學戰略所所長李大中表示，川普暫停軍援，最可能原因在於華府正在考慮當前美中關係的大局；中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，川普團隊原本就不贊成免費的軍援，無償軍援恐怕遲早會被檢討。

上海東亞研究所研究員包承柯指出，從川普上台後，美國的政策走向就是一種交易性的。台灣若太把川普的言行表述當真，說不定就會「被交易掉」。美國近期的一些涉台發言和行動，包括ＡＩＴ日前提出「台灣地位未定」等，可能都是在為中美領導人會談、下一步要達成什麼樣的交易在做布局。

政治大學台灣安全研究中心主任劉復國表示，台灣現在面對的就是比較具不確定性的川普式決策風格與政策思維。今年六月，國防部長顧立雄原定與美國國防部政務次長柯伯吉會晤、賴清德總統原定過境美國紐約，最後都被取消，原因都是美國正與大陸積極磋商「川習會」。

李大中認為，華府正在考慮當前美中關係的大局，包括剛結束的第四輪談判、美中接下來可能達成的經貿關稅協議，以及伴隨而來的美中元首峰會，上述的發展，可能都導致華府傾向於暫緩對台軍援。

揭仲表示，縱然沒有美中貿易談判或川習會的因素，美國對台灣的軍援應該是遲早會被檢討的事情，這完全屬於美方的決策權。

揭仲擔憂，過去許多由美方支付費用的軍事交流計畫，往後可能也要由我方來埋單。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，這顯示台灣的軍工產業假如操之在美國手中，就會有一定程度的政治風險。

林穎佑表示，我方最好具備自身的國防能量，除了有屬於自有自造的武器外，也可以在美國軍工製造業面臨困難的當下，與美國廠商合作形成產業鏈上的生命共同體，具備更多籌碼和說服力，就不是隨便一個總統能說停就停。

