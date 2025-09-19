陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總經理蘇聖傑透露，目前雙方正積極進行結構優化作業，預計明年下半年即可投入生產，並搶攻國內外軍工市場商機。

台北航太國防展今天進入第二天，呂坤修率領陸軍司令部相關參謀參訪雷虎攤位。呂坤修對於雷虎與中科院合作研發的FPV自殺攻擊型無人機、無人艇，以及與漢翔合作的主旋翼直徑4米T-400無人直升機甚感興趣，表示後續將到雷虎台中總部進一步瞭解。

雷虎此次參展，共展出兩款車載平台(UGV)、兩款中大型無人機(UAV)、兩型無人艇(USV)；展示亮點包括與國內外最先進軍事及AI科研機構合作，搭載具實戰應用先進的雷達、射控系統等。

另有一個專區展示雷虎100% MIT自製關鍵零組件，涵蓋馬達、鏡頭及飛控系統、Goggles與控制品等產品，均符合此次軍備局甲、乙、丙、丁、戊等五款所需。

值得注意的是，雷虎此次攤位面積較去年增加逾50%，是國內參展廠商中規模最大的展位之一，充分展現雷虎對航太與國防產業的高度重視與投入。

蘇聖傑親自向呂坤修介紹與中科院合作的FPV自殺攻擊無人機，搭載反裝甲火箭彈頭，具高速、低成本與精準打擊能力。雷虎另展示光纖版FPV無人機，不受電子干擾，確保任務穩定性。

現場展出的海鯊號800無人艇，搭載中科院7聯裝火箭彈，海鯊號600自殺無人艇則具高效攻擊能力，展現無人艇多方面應用潛力。另外，T-400無人直升機整合中科院雷射導引火箭彈與光電酬載，具偵蒐、標定與打擊功能，為地面部隊提供火力支援，展現技術優勢。

蘇聖傑強調，為響應政府「國機國造」、「國艦國造」及「軍民合作」政策，雷虎自2024年申請進駐中科院軍民通用中心(軍通中心)，積極配合國防部政策，與中科院簽署多項技術授權及軍民合作項目。

另外，雷虎也正式與漢翔攜手，共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發生產主旋翼直徑4米的T-400無人直升機，全力開拓國防與民用市場商機。

此次合作，也將建立從研發到量產的國產供應鏈，提升市場競爭力。雙方計畫爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場。 台北航太國防展進入第二天，陸軍司令呂坤修率領相關參謀參訪雷虎攤位。雷虎科技提供

