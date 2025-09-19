快訊

丁斌煌慘了！陰莖增大術釀死亡意外 北市衛生局強制停業、開罰35萬

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
陸軍司令呂坤修上將(右)參訪雷虎攤位，由董事長陳冠如(左)、總經理蘇聖傑接待。雷虎科技提供
陸軍司令呂坤修上將(右)參訪雷虎攤位，由董事長陳冠如(左)、總經理蘇聖傑接待。雷虎科技提供

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總經理蘇聖傑透露，目前雙方正積極進行結構優化作業，預計明年下半年即可投入生產，並搶攻國內外軍工市場商機。

台北航太國防展今天進入第二天，呂坤修率領陸軍司令部相關參謀參訪雷虎攤位。呂坤修對於雷虎與中科院合作研發的FPV自殺攻擊型無人機、無人艇，以及與漢翔合作的主旋翼直徑4米T-400無人直升機甚感興趣，表示後續將到雷虎台中總部進一步瞭解。

雷虎此次參展，共展出兩款車載平台(UGV)、兩款中大型無人機(UAV)、兩型無人艇(USV)；展示亮點包括與國內外最先進軍事及AI科研機構合作，搭載具實戰應用先進的雷達、射控系統等。

另有一個專區展示雷虎100% MIT自製關鍵零組件，涵蓋馬達、鏡頭及飛控系統、Goggles與控制品等產品，均符合此次軍備局甲、乙、丙、丁、戊等五款所需。

值得注意的是，雷虎此次攤位面積較去年增加逾50%，是國內參展廠商中規模最大的展位之一，充分展現雷虎對航太與國防產業的高度重視與投入。

蘇聖傑親自向呂坤修介紹與中科院合作的FPV自殺攻擊無人機，搭載反裝甲火箭彈頭，具高速、低成本與精準打擊能力。雷虎另展示光纖版FPV無人機，不受電子干擾，確保任務穩定性。

現場展出的海鯊號800無人艇，搭載中科院7聯裝火箭彈，海鯊號600自殺無人艇則具高效攻擊能力，展現無人艇多方面應用潛力。另外，T-400無人直升機整合中科院雷射導引火箭彈與光電酬載，具偵蒐、標定與打擊功能，為地面部隊提供火力支援，展現技術優勢。

蘇聖傑強調，為響應政府「國機國造」、「國艦國造」及「軍民合作」政策，雷虎自2024年申請進駐中科院軍民通用中心(軍通中心)，積極配合國防部政策，與中科院簽署多項技術授權及軍民合作項目。

另外，雷虎也正式與漢翔攜手，共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發生產主旋翼直徑4米的T-400無人直升機，全力開拓國防與民用市場商機。

此次合作，也將建立從研發到量產的國產供應鏈，提升市場競爭力。雙方計畫爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場。

台北航太國防展進入第二天，陸軍司令呂坤修率領相關參謀參訪雷虎攤位。雷虎科技提供
台北航太國防展進入第二天，陸軍司令呂坤修率領相關參謀參訪雷虎攤位。雷虎科技提供

國防部 無人機 雷虎科技

延伸閱讀

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

川普夫婦結束對英國是訪問遇插曲 「陸戰隊一號」故障轉降延後行程

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

中科院國防展大秀無人軍事技術！攜手雷虎、新樂飛、捷能動力民間實力

相關新聞

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘...

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控...

傳川普為促川習會「叫停對台軍援」 國防部：未經雙方政府公告規劃

華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（...

川普叫停對台軍援？專家：恐怕遲早的事

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，川普團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。