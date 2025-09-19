賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右一）下午在國防部長顧立雄（右二）等人陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右一）下午在國防部長顧立雄（右二）等人陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、美國館逛到國防館，一待將近兩小時。此次國防展匯集來自15個國家、逾400家參展商，攤位總數超過1,400個，規模較上屆更大。

值得注意的是，本屆TADTE聚焦「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈與無人未來」，展區橫跨國防、航太、太空與無人載具四大領域，不只美國、德國、捷克、波蘭等以「國家館」形式亮相，美國館展出規模更是歷年來最大，超過40家美商參展。

賴總統抵達美國館，由AIT副處長梁凱雯介紹美國館參展廠商，以具體行動展現台美雙方在經濟、軍工、安全合作的緊密與深化，更凸顯台灣航太與國防產業發展備受國際社會矚目，尤其在精密製造、科技創新方面獲全球肯定。AIT副處長梁凱雯日前也表示，「台灣國防產業更是全球供應鏈不可或缺的重要環節」。

國防館是此次展覽重中之重，據了解，賴總統此行視察有三大亮點。

第一，重磅展出新式裝備，國造武器首次亮相。包括多款新式武器如海馬士多管火箭發射車、M1A2T戰車、拖式2B飛彈發射車、陸射劍二發射車、105公釐雲豹D3樣車，都在現場展出，其中國造「強弓飛彈」系統也首度公開，是以具體成果向全體國人與國際社會展現自我防衛決心。

第二，因應國際情勢與地緣政治變化，近年各國更強調不對稱戰力建構，台灣無人機發展憑藉半導體、ICT與精密製造優勢，在國際無人機供應鏈具備競爭優勢，賴總統現場視察多項無人機裝備，展現對推升我國無人機產業與建構不對稱戰力的高度重視。

第三，台美國防安全合作緊密。國防館將首次公布我國與美商透過技術轉移，合作生產的低成本自主巡弋飛彈，以及運用美商技術研製的自主式水雷等，從空中到水下都可以看見台美國防合作的痕跡，賴總統作為三軍統帥，此行視察台美合作新式武器，更展台美在國防、軍工、安全合作的緊密深厚。

航太 賴清德 無人機

延伸閱讀

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

退役的殲6「涅槃重生」變身無人機 亮相長春航空展

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

中科院國防展大秀無人軍事技術！攜手雷虎、新樂飛、捷能動力民間實力

相關新聞

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模...

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘...

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。