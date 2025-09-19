賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右）與總統府秘書長潘孟安（左）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右）與總統府秘書長潘孟安（左）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統今天下午在國防部顧立雄與總統府秘書長潘孟安陪同下到場參觀，並在美國在台協會副處長梁凱雯陪同下參觀美國館攤位。

2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在總統府秘書長潘孟安（右）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在總統府秘書長潘孟安（右）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右三）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下到場參觀，並在國防館前合影。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右三）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下到場參觀，並在國防館前合影。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影

國防部 潘孟安 賴清德 顧立雄 美國在台協會

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

國家防災日強化國家韌性 賴清德：應變地緣政治的變化

陸委會警告北市府雙城論壇勿談觀光 國民黨：又是綠能你不能

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

相關新聞

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模...

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘...

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。