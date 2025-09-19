快訊

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍向美國軍購5套被稱為「陸基機動長程預警雷達」的AN/TPS‑78遠程防空監偵雷達。圖／取自諾斯諾普．格魯曼官網
空軍向美國軍購5套被稱為「陸基機動長程預警雷達」的AN/TPS‑78遠程防空監偵雷達。圖／取自諾斯諾普．格魯曼官網

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘錄簽署。

空軍美國軍購5套PS-78陸基機動長程預警雷達，4套部署本島，1套部署澎湖，美國空軍已展開招標。諾斯諾普格魯曼公司為了落實裝備在台灣維護保修，於台北航太展期間與我方簽署在地維修的備忘錄。

在地簽約商有3家國內工業公司，包括金賓汽車、竣為科技、雷維科技等三家。分別支援執行雷達所需軍用底盤整合、雷達通信整合、雷達主體維護等工業合作。其中金賓將引進Oshkosh奧希克許的中型軍用載重車FMTV，做為全套雷達的載台。

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控...

傳川普為促川習會「叫停對台軍援」 國防部：未經雙方政府公告規劃

華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（...

川普叫停對台軍援？專家：恐怕遲早的事

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，川普團...

4資深軍官詐取公費 監察院糾正國防部所屬機關

國防部所屬甲機關4名資深軍官共謀詐取國家相關費用，5月遭監察院彈劾。監委蔡崇義、賴鼎銘、林文程今天再指出，昨天已提案通過...

