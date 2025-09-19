聽新聞
陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄
美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘錄簽署。
空軍向美國軍購5套PS-78陸基機動長程預警雷達，4套部署本島，1套部署澎湖，美國空軍已展開招標。諾斯諾普格魯曼公司為了落實裝備在台灣維護保修，於台北航太展期間與我方簽署在地維修的備忘錄。
在地簽約商有3家國內工業公司，包括金賓汽車、竣為科技、雷維科技等三家。分別支援執行雷達所需軍用底盤整合、雷達通信整合、雷達主體維護等工業合作。其中金賓將引進Oshkosh奧希克許的中型軍用載重車FMTV，做為全套雷達的載台。
