中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
強弓反導彈系統。記者洪哲政／攝影
強弓反導彈系統。記者洪哲政／攝影

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

中科院表示，「強弓飛彈武器系統」是中科院依據國防政策及整體防空作戰需求，針對敵戰術彈道威脅所自力研發的陸基中層反飛彈防空武器系統，性能相較天弓三型防空系統更為提升，能於中空層攔截來襲戰術彈道飛彈，並可與低層反飛彈系統形成重層攔截火網，系統主要組成包含強弓飛彈、相列雷達車、機動垂直發射架及戰術中心車，因系統採用機動式設計，除可增加戰場存活率外，亦可視作戰需要經由營指管指揮管制我國其他防空飛彈執行作戰任務。

中科院表示，強弓飛彈為兩節式設計，由加力器與截殺載具所組成，外殼採用複合材料，飛彈飛行過程先以加力器將飛彈推送至預期攔截點附近，再啟動截殺載具發動機，並以推力向量控制於中空層修正飛彈軌跡進行攔截。飛彈尋標器採用高頻段的毫米波主動尋標器，可精準偵測、解析出目標位置，鎖定目標。

中科院說，強弓雷達為我國自主研發主動相列雷達系統，可機動部署，具備搜索、追蹤、分類及鑑別來襲目標能力，負責戰術彈道飛彈目標偵追、引導強弓飛彈向攔截點飛行，其特色是採用全固態模組的主動電子掃描陣列(AESA)天線，透過電子方式快速變換波束方向，能同時偵測、追蹤多個空中高速目標，並大幅提升偵追距離與抗干擾能力。

中科院說，強弓飛彈發射平台可承載4枚強弓箱組飛彈，採垂直發射，縮短系統反應時間，能快速因應敵方威脅，採有線或無線通信方式與戰術中心車構聯並接受其指揮發射飛彈。

中科院表示，除性能提升外，強弓武器系統從飛彈設計、推進系統及雷達技術開發等關鍵技術，係由中科院自力研發完成，並結合國內產業共同製造，未來在生產、裝備後勤維護及系統妥善率上，可同時帶動國內航太、電子、材料與精密製造業的發展，形成完整國防產業鏈，使國防研製不必受制於人，為我國「國防自主」、建軍備戰奠立堅實基礎。

國防 中科院 彈道飛彈

相關新聞

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘...

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控...

傳川普為促川習會「叫停對台軍援」 國防部：未經雙方政府公告規劃

華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（...

川普叫停對台軍援？專家：恐怕遲早的事

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，川普團...

4資深軍官詐取公費 監察院糾正國防部所屬機關

國防部所屬甲機關4名資深軍官共謀詐取國家相關費用，5月遭監察院彈劾。監委蔡崇義、賴鼎銘、林文程今天再指出，昨天已提案通過...

