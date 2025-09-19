快訊

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
根據MarTac官網記載，MANTAS T-12無人艇可執行的任務包括監控、反水雷、蜂群攻擊行動與電子作戰等，適用於沿海環境，可由母艦搭載，或從岸上出發或部署。圖／取自MarTac官網
中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控無人艇的技術。

中科院表示，為因應新型態作戰環境的挑戰，低成本快速製造成為軍工開發重要趨勢，中科院積極推動軍工技術與民間無人載具的跨域結合，為了強化無人船的功能，使無人船具備平戰轉換功能，中科院規劃與美商MARTAC針對AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術，簽署合作備忘錄。

中科院表示，此項合作案旨在擴大無人船的使用場景，透過此合作案可賦予無人船自主導航、避障、智慧決策等能力，平時可支援海疆偵巡、緝私、巡護、警戒、驅離、救難等勤務，提高無人船使用效益並減少人力預置，達到平戰轉換。

中科院今年6月17日與18日在蘇澳展示水面無人載具，邀請國內外無人艇廠商參與。美商MarTac在美軍有實蹟，其MANTAS T-12無人艇在美軍有實蹟，用作海上情蒐載具。廠商當時未參與動態展示，但設置靜態展示攤位，向我方展演透過Starlink遠端遙控位在美國佛羅里達州的無人艇的技術。

中科院國防展大秀無人軍事技術！攜手雷虎、新樂飛、捷能動力民間實力

無人機殺手 中科院外購纏繞螺旋槳的「彩帶」火箭彈

國際合作升級 中科院將與6家軍工大廠簽署合約

獨／M60A3戰車性能提升射控觀瞄系統性能優異 中科院將與美商簽約外銷

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘...

傳川普為促川習會「叫停對台軍援」 國防部：未經雙方政府公告規劃

華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（...

川普叫停對台軍援？專家：恐怕遲早的事

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，川普團...

4資深軍官詐取公費 監察院糾正國防部所屬機關

國防部所屬甲機關4名資深軍官共謀詐取國家相關費用，5月遭監察院彈劾。監委蔡崇義、賴鼎銘、林文程今天再指出，昨天已提案通過...

