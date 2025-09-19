聽新聞
中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術
中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控無人艇的技術。
中科院表示，為因應新型態作戰環境的挑戰，低成本快速製造成為軍工開發重要趨勢，中科院積極推動軍工技術與民間無人載具的跨域結合，為了強化無人船的功能，使無人船具備平戰轉換功能，中科院規劃與美商MARTAC針對AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術，簽署合作備忘錄。
中科院表示，此項合作案旨在擴大無人船的使用場景，透過此合作案可賦予無人船自主導航、避障、智慧決策等能力，平時可支援海疆偵巡、緝私、巡護、警戒、驅離、救難等勤務，提高無人船使用效益並減少人力預置，達到平戰轉換。
中科院今年6月17日與18日在蘇澳展示水面無人載具，邀請國內外無人艇廠商參與。美商MarTac在美軍有實蹟，其MANTAS T-12無人艇在美軍有實蹟，用作海上情蒐載具。廠商當時未參與動態展示，但設置靜態展示攤位，向我方展演透過Starlink遠端遙控位在美國佛羅里達州的無人艇的技術。
