傳川普為促川習會「叫停對台軍援」 國防部：未經雙方政府公告規劃
華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（援）台規劃，援例不予評論。外交部則說，台灣與美國在各項議題上都有緊密的合作，包括安全議題，並持續進行中。
有關華盛頓郵報報導「美對台軍援」案，國防部今表示，台美雙方維持緊密之安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。
國防部指出，美國對我所提供之軍售與軍援項目，有助於提升防衛戰力，也展現其維護台海安全之堅實承諾。國防部對於未經雙方政府正式公告之售（援）台規劃，援例不予評論。
國防部強調，感謝美方長久以來對台灣強化國防能力的支持。作為區域負責任的一員，台灣有決心、也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域和平穩定。
外交部則說，台灣與美國在各項議題上都有緊密的合作，包括安全議題，並持續進行中。美方長久以來支持台灣強化國防能力。作為區域負責任的一員，台灣有決心也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域的和平與穩定。
