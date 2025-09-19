傳川普暫停對台120億軍援 總統府回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

據外媒報導，有消息人士透露，川普為了達成和中國大陸的貿易協議，以對台軍援作為籌碼，擱置一項對台超過4億美元（約新台幣120億元）的軍事援助計畫。對此，總統府發言人郭雅慧19日表示，有注意到相關報導，事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中。

根據外媒報導，美國總統川普今年夏天曾擱置一項對台超過4億美元（約新台幣120億元）的軍事援助計畫，有消息人士透露，川普為了達成和中國大陸的貿易協議，以對台軍援作為籌碼；此舉引發外界質疑美國是否將改變與台灣的長期合作。白宮則表示，此案尚未做出最終決策，仍有調整空間。

有關媒體詢問美國是否暫停對台軍援一事，郭雅慧表示，有注意到相關報導。事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持。

郭雅慧說，台美將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為區域負責任的一員，有決心也有信心持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，致力確保區域的和平穩定與繁榮發展。

美國 川普 新台幣

延伸閱讀

為美中協議與川習會 川普擬不批准4億對台軍援

川普訪英 送2000億投資大禮包 英前副首相酸：矽谷的殘羹剩飯

英擬承認巴勒斯坦國 川普：不同意英首施凱爾立場

離中國核武設施太近？川普：擬收回美軍曾在阿富汗基地

相關新聞

陸軍司令呂坤修上將親訪雷虎科技 MIT無人載具獲肯定

無人機大廠雷虎科技19日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎（8033）與漢翔（2634）合作開發的中大型無人直升機，總...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模...

中科院首說明強弓系統性能 中空層攔截來襲戰術彈道飛彈

中科院今天表示，新研製「強弓飛彈武器系統」能在中層攔截彈道飛彈，系統全自製，國防研製不必受制於人。

陸基機動長程預警雷達維修在地化 三家工業與美商簽署合作備忘錄

美商諾斯諾格魯曼（Northrop Grumman）今天就售給台灣的TPS-78陸基長程預警雷達，與在地工業完成合作備忘...

中科院與美商簽署研發無人偵蒐艇備忘錄 其具備Starlink導引技術

中科院今天表示，與美商MARTAC針對研發無人艇偵搜艇簽署合作備忘錄。而這家廠商具備使用Starlink低軌衛星遠端遙控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。