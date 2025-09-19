川普叫停對台軍援？專家：恐怕遲早的事

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普（Donald Trump）。美聯社
「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，川普團隊原本就不贊成免費的軍援，尤其他視台灣為有錢但不願投資軍費的國家，因此軍援被檢討應該是遲早的事，和美中因素不一定有關。不過揭仲也指出，依照川普的商人性格，不能排除會為了從中共獲得好處，就對台軍售或交流設限。

「華盛頓郵報」報導，川普為促成與中國大陸的貿易協定以及與中共國家主席習近平會面，暫停一項超過4億美元（折合新台幣約120億）的對台軍援，引發外界關注是否意味美國政策轉向。不過白宮方面回應，對台軍援的決定還沒有最終定案。

揭仲認為，川普本人及其團隊從競選時就不贊成免費的軍援，如今逐步掌握外交國防部門後，當然會有檢討。例如原本拜登政府提供烏克蘭的軍援，現在變成是北約國家出錢買美國的東西交給烏克蘭。他指出，如果連北約和烏克蘭都如此了，更何況是在川普團隊眼中，本來就很有錢、但不願意大幅增加國防投資的台灣。

揭仲強調，縱然沒有美中貿易談判或川習會的因素，美國對台灣的軍援應該是遲早會被檢討的事情，這完全屬於美方的決策權。他擔憂，過去許多由美方支付費用的軍事交流計畫，往後可能也要由我方來買單。

揭仲進一步分析，從川普的交易型人格來看，不能完全排除未來台美的軍事交流受限的可能性，他或許可能為了從中共獲得一些東西，便對台灣的政治軍事交流設限。

揭仲說，美國也許不會停止軍售，但可能在某種程度上對質量進行設限，反正現在美方也不可能出售F-35給台灣，充其量都是不對稱武器系統，賣更多的彈藥，對川普政府而言是可能的質量設限。

