快訊

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

美國陸軍黑鷹直升機夜間墜毀！機上4名特種部隊官兵生死不明

川普恐暫緩對台軍援改軍售 黃國昌問賴清德：你的兩岸政策是什麼？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

美國華盛頓郵報報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議，今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助，並有可能改為對台出售軍備。民眾黨主席黃國昌說，國際政治現實，對台軍事支持不是沒有限度，當美國調整對台、對中互動，應問賴清德總統「你的兩岸政策是什麼？」

據華盛頓郵報報導指出，川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議，與可能的高峰會，今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助，外界解讀代表美國對台政策出現逆轉，且可能轉為對台出售價值5億美元的軍備，同時台灣計畫透過審議中的追加國防預算，支付總額達數十億美元的新一輪軍購。

黃國昌說，美國是台灣的長期民主盟友，也感謝美國過去一直支持台灣自主防衛的能力，但國際政治上的現實，顯示美對台軍事支持不是沒有限度、理所當然的，民眾黨長期主張台灣自主、兩岸和平，當美國重新調整美台或美中彼此關係互動時，真正重要的是問賴清德總統，「請問你的兩岸政策是什麼？」過去對於民進黨不斷透過炒作、仇恨、激化國內政治，產生的負面效應正在浮現之中。

賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

軍售 川普 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

媒體：川普拒絕批准4億美元對台軍援

傳川普因川習會拒批對台軍援 學者：川普不會做虧本生意

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

相關新聞

戰勝賴主席了嗎？ 柯建銘：我不會回答這些問題

民進黨立院黨團幹部改組，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長鍾佳濱，書記長由陳培瑜續任。柯建銘表示，民進黨團是堅強團...

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

立院今開議，國民黨團總召傅崐萁昨指，將停砍年金案排入開議第一個優先法案，並說民眾黨應該不會投反對票，國民黨有望多一票險勝...

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名...

川普恐暫緩對台軍援改軍售 黃國昌問賴清德：你的兩岸政策是什麼？

美國華盛頓郵報報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議，今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助，並有...

釋昭慧喊普發現金是「認知作戰」應回捐 卓榮泰感謝提供正面選項

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這...

南部綠委記者會 陳亭妃沒在名單突現身 郭國文急問：牌子有沒有做？

立法院新會期開始，民進黨立委郭國文今邀南部立委開記者會批，藍白惡修財劃法，原訂綠委陳亭妃原定沒有在出席名單，今天走進會場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。