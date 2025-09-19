川普恐暫緩對台軍援改軍售 黃國昌問賴清德：你的兩岸政策是什麼？
美國華盛頓郵報報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議，今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助，並有可能改為對台出售軍備。民眾黨主席黃國昌說，國際政治現實，對台軍事支持不是沒有限度，當美國調整對台、對中互動，應問賴清德總統「你的兩岸政策是什麼？」
據華盛頓郵報報導指出，川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議，與可能的高峰會，今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助，外界解讀代表美國對台政策出現逆轉，且可能轉為對台出售價值5億美元的軍備，同時台灣計畫透過審議中的追加國防預算，支付總額達數十億美元的新一輪軍購。
黃國昌說，美國是台灣的長期民主盟友，也感謝美國過去一直支持台灣自主防衛的能力，但國際政治上的現實，顯示美對台軍事支持不是沒有限度、理所當然的，民眾黨長期主張台灣自主、兩岸和平，當美國重新調整美台或美中彼此關係互動時，真正重要的是問賴清德總統，「請問你的兩岸政策是什麼？」過去對於民進黨不斷透過炒作、仇恨、激化國內政治，產生的負面效應正在浮現之中。
