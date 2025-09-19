4資深軍官詐取公費 監察院糾正國防部所屬甲機關

國防部所屬甲機關4名資深軍官共謀詐取國家相關費用，5月遭監察院彈劾。監委蔡崇義、賴鼎銘、林文程今天再透過新聞稿指出，昨天已提案糾正此案管考機制、費用核實等有疏失的國防部所屬甲機關。

監察院5月彈劾共謀詐取國家相關費用的4名資深軍官，監察院外交及國防委員會昨天則通過蔡崇義、賴鼎銘、林文程所提調查報告，糾正此案相關的國防部所屬甲機關。

監委今天透過新聞稿表示，上述資深軍官所涉情案顯示國防部所屬甲機關就所屬人員的教育訓練、管考機制及對於相關工作成果、費用的核實機制，確有疏失，因此提案糾正移送國防部轉飭所屬確實檢討改善。

監委也提到，此案涉及國家機密，涉案人員姓名若遭媒體揭露及於司法院裁判書系統上載明，相關個人權益及國家安全是否因此而受有影響，有待相關機關與偵審機關共同研議未來可行因應作法。

此外，監委指出，監察院依據憲法對公務人員的彈劾權及調查權，目的係為發動司法懲戒程序，以追究公務人員違法、失職情事，本即有調閱任何機密卷宗之權，但是此案監察院為調閱已起訴後的相關偵查卷證，卻直至案件繫屬刑事法院三審審理始取得原始偵查卷證，為落實刑懲併行制度，監察院請司法院、法務部與相關掌管機敏工作部門應共同研議因應作法供所屬參處。

