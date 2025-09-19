傳川普因川習會拒批對台軍援 學者：川普不會做虧本生意

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
大陸領導人習近平與美國領導人川普的「川習會晤」進展受到矚目。圖為2017年11月川普夫婦（左1、左2）到訪大陸，習近平夫婦（右1、右2）邀請同遊北京故宮，強調「文化沒有斷過流的，始終傳承下來的只有中國」。（新華社）
美國媒體披露，川普為了川習會以及美國和大陸經貿談判，今年夏天拒絕批准一項對台灣提供4億美元價值軍事援助的計畫，不過近期仍多美台軍售的進展，為此學者分析指出，軍售台灣是美國的國家利益，「川普不會做虧本生意的」。

華盛頓郵報引述知情人士說法指，川普為了習川會及與中國大陸達成貿易協議，今夏拒絕批准對台4億美元的軍援，這筆援助較過去幾輪對台援助「更具殺傷力」，包括彈藥和無人機。報導也指出，川普政府的觀點是，台灣應該像歐洲國家一樣購買自己的武器，有知情人士透露，上個月台美國防官員在安克拉治達成了一項大規模軍售協議。本週美國政府非正式地向國會通報了可能向台灣出售價值5億美元的武器。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，「川習會」正醞釀登場，報導提到的攻擊性武器，對中共恐過於刺激。對「川習會」來說，不僅違背他們所謂「八一七公報」，而且還連美國自己的「台灣關係法」也有所抵觸，該法用詞是「提供防禦性武器給台灣人民」，並不包括攻擊性武器。

對於美媒提及美台軍售進展以及川普政府的觀點，桂宏誠表示，李敖當立法委員時就曾指出，按照「台灣關係法」，美國是要「提供」給台灣人民武器，沒有說要買，可是長期以來都是用買的。軍售台灣這是美國的國家利益了，因為還要收點保護費，川普的想法一定是這樣子，「他商人的性格，保護費還是要交的」。他在處理決策、對外說法上，都是為了美國國家利益為最先考量，他「對兩邊都要獲取利益」，包括川習會的談判跟抬高姿態。

拜登政府時期的庫存軍援台灣計畫是否會在川普政府時期告終？桂宏誠認為，美國「庫存」還堪用到什麼程度，我們並不知道，即使過去用買的，有一些也是庫存品拼裝之後再賣給我們，也常遭詬病我們高價買到實際上並不是很先進的防禦性武器，他強調「川普不會做虧本生意的」。

至於這對印太戰略影響，桂宏誠指出，美國當然還是希望把台灣掌握在自己的手中，對中國大陸有所抗衡，但長期而言，在亞太地區（或印太），以中共的軍力變化來看，「實質意義並不大」，美方只是拿台灣來干擾而已。

而川習會傳出已進入最後安排階段，川習也將通話，台灣議題在川習會上的可能表態是什麼？桂宏誠預判，「可能還是在討價還價」，他指出，川普除了傳統的國家利益考慮之外，還會加入商業利益的思維。「我並不認為川普對台灣會有什麼樣堅持、很實際的保護，他完全就只是一個談判的籌碼，到最後出賣台灣的可能性也不是沒有」。桂宏誠也直言，並不覺得美國對台灣地位會有很大的改變，「終究是他一個可割可棄的棋子」。而就兩岸關係，桂宏誠認為，主導權、現在說話分量比較重的是在中共，美國目前只是技術性干擾的層次而已，不會有整個大局勢的改變。

