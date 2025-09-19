傳川普拒批對台軍援 李彥秀：「不對稱作戰」匡兆元 要能準時交貨

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照
國防部才編超過兆元的「不對稱作戰特別條例」，卻傳出美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的峰會，今夏拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助。國民黨立委李彥秀表示，包括在野黨，台灣人民絕對支持購買必要的武器，但她也提出三點提醒，要持續向美方爭取軍品準時交貨，目前仍有多項重要軍購交貨延宕。

李彥秀說，包括在野黨，台灣人民絕對支持購買必要的武器，捍衛台海和平與安全；建構兩岸「不對稱戰力」本來就是台美的共識，「川普1.0」時期較多軍售台灣大型武器裝備，美國前總統拜登任內則偏重系統、訓練及彈藥。

李彥秀表示，前總統蔡英文任內，美方約軍售台灣新台幣7800億元，拜登任內更軍援台灣新台幣600億元的軍品物資。國防部規劃七年編列超過兆元的軍購特別預算，很顯然就是要兌現賴清德總統「2030年前國防預算達GDP 5%」的承諾。

李彥秀指出，但她也提醒民進黨政府，第一，要持續爭取將軍品採購，或是部分採購項目入台美貿易統計中，才能忠實地反應台美目前鉅額的貿易順差；第二，除了新採購項目外，也要持續向美方爭取軍品準時交貨，目前仍有多項重要軍購交貨延宕，影響台灣戰備整備甚巨。

李彥秀進一步指，第三，立法院預算中心之前就示警，政府舉債破5.9兆，不增債務情況下，需要41年才能還清，審計部也警告，考慮特別預算負債後，政府去年度短絀高達4905億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。

李彥秀表示，賴清德總統上任後，已經提出「前瞻基礎建設第五期」、「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性」、「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」等三項特別預算，如何在守護台灣與財政紀律兩者取得平衡，還要看未來軍購特別條例與預算的具體規畫。

李彥秀 國防部 軍購特別預算

