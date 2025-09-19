中科院國防展大秀無人軍事技術！攜手雷虎、新樂飛、捷能動力民間實力

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
中科院與協同車輛研究測試中心、捷能動力科技與國立臺北科技大學合作將燃油車改為「電動無人自駕偵打戰術輪車」的技術。中科院提供

軍事武器無人化趨勢成形，中科院18日參與「2025臺北國際航太暨國防工業展」18日開幕，發表多項無人作戰技術成果，包括無人掃雷系統、小型快速AI無人艇、電動自駕戰術輪車，並擴大與雷虎（8033）、新樂飛、車輛研究測試中心、捷能動力科技與臺北科技大學技術合作。

台北國際航太暨國防工業展於南港展覽館舉行，中科院根據防衛作戰實需，積極投入各項國防武器研發，18日對外展示成果，中科院表示，當前國際主流無人車輛系統正積極發展自主導航、感測融合、遠端操控與任務模組化等能力，故針對海陸空也對外發表成果，包括水上無人船（快奇）、空中無人機（勁蜂）、電動無人偵打戰術輪車，後者可以與有人車協同作戰。

中科院指出，這是協同車輛研究測試中心、捷能動力科技與國立臺北科技大學將傳統戰術輪車研改為「電動無人自駕偵打戰術輪車」，除將傳統油車升級為電驅動載台外，並整合無人自主駕駛技術、光電酬載、光學雷達（LiDAR）、遠端遙控武器及勁蜂Ⅰ型攻擊無人機等功能，100%國內自主開發國內第一輛軍用「電動無人自駕偵打戰術輪車」。

中科院指出，「電動無人自駕偵打戰術輪車」具備低噪音、零排放適合潛伏或夜間任務，簡化動力結構，提升戰備妥善率；其次，可深入戰場執行敵方區域勘查並即時回傳，由於具備無線遠端圖傳、無線遠端操控並加載勁蜂Ⅰ型無人機，於必要時可接受攻擊指令，有偵搜跟打擊兩功能。

中科院積極朝自主化與非紅供應鏈發展，且引進國內、外成熟技術，有效縮短研發期程迭代更新，故近期也與Anduril、AirShare簽訂DIVE-LD無人自主水下航行器採購合約，並與美商LEONARDO DRS、Aero Vironment、MARTAC、Northrop Grumman等四家國際軍工產業大廠簽訂合作備忘錄，

中科院也展出多款勁蜂無人機，包括「勁蜂Ⅳ型」攻擊型無人機為中科院與美商Kratos，以跨國合作模式共同開發的低成本高速攻擊無人機。

「勁蜂Ⅲ型」是攻擊型無人機，為國內首款X翼構型，由中科院無人機科技與民間產製技術快速整合，透過在地化的產業鏈整合與模組化機體結構、3D列印製造技術，具備快速擴充與彈性生產優勢。

中科院也結合新樂飛公司，開發快速組裝「無人掃雷系統」，可迅速評估、偵雷、排雷並建立安全通道，利用導爆索排雷及建立讓救援人員與受災民眾安全進出路徑，降低戰區平民與人員的傷亡。

中科院在國防部指導之下，首度展出自行研製籌獲「小型快速無人艇」。中科院提供

